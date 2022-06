कांकेर : जिले के भानुप्रतापपुर थानान्तर्गत एक युवक ने इंस्टाग्राम पर 2 युवकों का नाम लिख फांसी लगाकर आत्महत्या कर (Suicide case in Kanker Bhanupratappur) ली. मृतक ने आत्महत्या से पहले इंस्टाग्राम पर लिखा कि '' इन दोनों की वजह से मैं मर रहा हूं. गुड बाय''. आखिर युवक ने ऐसा क्यों लिखा और क्यों उसने फांसी लगाई इस बात को लेकर किसी को कुछ भी नहीं (suicide letter on social media in kanker) पता. लेकिन यदि युवक डिप्रेशन था तो उसके घरवालों को भी ये बात नहीं पता थी.

क्यों की खुदकुशी : थाना प्रभारी तेज वर्मा ने बताया कि ''भानुप्रतापपुर के बसंत नगर निवासी राजकुमार साहू ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले युवक ने इंस्टाग्राम पर दो लड़कों का नाम भी लिखा है. मृतक के आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका (cause of suicide in kanker) है. जिनके नाम लिखे हैं उनमें से एक का नाम लक्की है जो भखारा का है.वहीं दूसरा विक्रम है जो कलाकार है. इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है. जिसकी जांच भानुप्रतापपुर पुलिस कर रही है.''

आखिरी बार किससे हुई बात : वहीं परिजनों की माने तो युवक रात को घर की छत वहीं परिजनों का कहना है कि ''रात 12 बजे तक युवक मोबाइल पर बात करते देखा गया था.उसके बाद युवक घर में जाकर सो गया.फिलहाल भानुप्रतापपुर पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है.''