कांकेर : कडमे के जंगल में हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सली दर्शन पद्दा और जागेश सलाम के परिजन और कुछ ग्रामीण शव लेने कांकेर (Relatives arrived to collect bodies of Naxalites ) पहुंचे. बता दें कि परतापुर दलम का कमांडर दर्शन पद्दा और एसीएम जागेश के अलावा अन्य नक्सलियों की कड़मे के जंगल में उपस्थिति की खबर थी. पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से नक्सलियों को घेरा. समर्पण करने की अपील को दरकिनार कर नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर (police naxal encounter in Kanker) दी. इसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों नक्सली मारे गए थे. परजिनों को दोनों नक्सलियों का शव सुपुर्द कर दिया गया (police naxal encounter in Kanker ) है.

कौन थे मारे गए नक्सली : गौरतलब है कि दर्शन पद्दा मूलतः नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक अंतर्गत आमाकला का निवासी (Naxalites in kanker ) था. वहीं दूसरा नक्सली जागेश सलाम कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना अंतर्गत हिरणपाल का रहने वाला था. मारा गया नक्सली दर्शन पद्दा के भाई सुखराम पद्दा ने बताया कि वो छोटा था तब से नक्सली संगठन में चला गया .जो कभी लौटकर घर नहीं आया. उसके मरने की खबर सोशल मीडिया से पता चली जिसका शव लेने वो आया है.''

ये भी पढ़ें- पुलिस नक्सली मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर

दोनों नक्सलियों पर था 08-08 लाख का ईनाम: मुठभेड़ में मारे गये दोनों नक्सलियों पर सरकार ने 08-08 लाख का ईनाम घोषित किया था. पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में मारे गये नक्सलियों के खिलाफ कई थानों में हत्या, लूट, आजगनी जैसे अपराधिक मामले दर्ज हैं. पिछले दिनों मेटाबोदली माइंस में वाहनों की आगजनी एवं ग्राम चारगांव में 1 ग्रामीण की गोली मारकर हत्या की घटना में भी इनके हाथ होने की संभावना है. kanker police station