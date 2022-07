कांकेर : छत्तीसगढ़ में एक तरफ बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी है. वहीं कुछ गरीबों के लिए ये बारिश आफत बनकर बरसी (Rain became a disaster for the elderly woman in Kanker) है. कांकेर में भी छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों के जैसे ही बारिश हुई. लेकिन इस बारिश ने एक गरीब और बेसहारा के लिए आने वाले दिनों के लिए मुश्किलें पैदा कर दीं. हालात ये हैं कि अब गरीब के पास ना तो सिर छिपाने की जगह है और ना ही खाने के लिए राशन.

बुजुर्ग महिला के लिए आफत बनी बारिश

कहां का है मामला : नरहरपुर विकासखंड के ग्राम सरोना (Village Sarona of Narharpur block) में रहने वाली देवकी नाम की बुजुर्ग महिला से बारिश उसका घर संसार सब कुछ छीन लिया है. बीते 1 सप्ताह से बुजुर्ग महिला दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर (Destitute woman in Sarona village of Narharpur block) है. बुजुर्ग महिला की हालत जानकर जनपद सदस्य चिंतामणी रामटेके ने अस्थायी व्यवस्था के लिए सामुदायिक भवन में तो व्यवस्था करा दी. लेकिन अब इस मंच में बैठक और आयोजन का नाम लेकर महिला को अपनी जल्द व्यवस्था कराने की बात कर रहे हैं.

बेजुबान की सहारा है बुजुर्ग महिला : इस महिला के पास भले ही खुद का पेट पालने का इंतजाम ना हो लेकिन गरीब होते हुए भी इसके अंदर की इंसानियत जिंदा है. बुजुर्ग महिला अपने साथ एक विक्षिप्त युवक और एक बिल्ली को भी पाल रही है. आज की दुनिया में लोग अपने मां बाप को घर से निकाल देते हैं. लेकिन इस महिला में जो इंसानियत है, वह तारीफ ए काबिल है. खुद गांव के साप्ताहिक बाजारों में झाड़ू पोंछा कर अपना और अपने साथ विक्षिप्त युवक और बिल्ली का भी पेट पालती है. कभी खाना बनाती है तो कभी लोगों से मांग कर गुजारा कर लेती है. आज इस महिला को मदद की दरकार है. अब तो उसके आशियाने को ही बारिश ने छीन लिया है.