कांकेर : कांकेर जिला मुख्यालय में एक बार फिर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने जिला मुख्यालय में सैकड़ों की तादाद में सभा कर रैली (Railly of All Backward Classes Society in Kanker) निकाली. जहां नगर भर में रैली निकाल कर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौपा. पिछड़ा वर्ग समाज के अध्यक्ष जगन्नाथ साहू ने बताया कि ''अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 07 जून 2022 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन होने वाला था.लेकिन किसी कारणवश सरकार ने उसे स्थगित कर दिया. उस ग्राम सभा में हम अपनी जनगणना संख्या और हमारी बाते रखते हमारी मांग है कि विशेष ग्राम सभा आयोजित किया जाए.''



क्यों कर रहे हैं विरोध : बता दें कि सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का कहना था कि '' वे लगातार अपने मांगों के समर्थन में विभिन्न स्थानों में अधिकार रैली कर अपनी मांग रख रहे हैं. लेकिन आज तक हमारी मांगों पर किसी प्रकार से विचार नहीं करने के कारण सर्व पिछड़ा वर्ग समाज आक्रोशित (All backward class society demanded in Kanker) है.''

क्या है पिछड़ा वर्ग की मांगें : छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग के 52 % आबादी के आधार पर 27 % आरक्षण दिए जाने की मांग कर (demands of all backward class society) रही है. साथ ही छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना करने की बात कह रही है. पिछड़ा वर्ग को परम्परागत वनवासी होने के नाते पाँचवी अनुसूची में शामिल करने, राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में भारत सरकार के जनसंख्या गणना के आधार पर जिन ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग की बहुलता है , ऐसे ग्राम पंचायत में पिछड़ा वर्ग के सरपंच पद आरक्षित करने, छ.ग. सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज की पढ़ाई हेतु संचालित सभी आश्रमों एवं छात्रावासों में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए स्वतः आरक्षण और छात्रवृत्ति एक समान देने, पिछड़ा वर्ग परम्परागत वनवासियों को वन अधिकार मान्यता पत्र,जो वर्तमान में लंबित है,तत्काल प्रदाय करने की मांग की है. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु दिनांक 07 जून 2022 को आयोजित होने वाले विशेष ग्राम सभा को अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर स्थगित किया गया है. उसे तत्काल आयोजित करने हेतु आदेश प्रसारित किया जाए.