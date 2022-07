कांकेर : गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन ने लापरवाही बरतने वाले 14 अधिकारियों को कांकेर कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला (Kanker Collector Dr Priyanka Shukla) ने कारण बताओ नोटिस जारी (Notice to officers who were negligent in Godhan Nyay scheme in Kanker) किया है. 14 अधिकारियों को तीन दिन में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है. गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठानों में गोबर खरीदी हेतु पशुधन की संख्या का पंजीयन एवं गौठानों में नियमित रूप से गोबर की खरीदी नही होने, गौठान समिति द्वारा महिला स्व-सहातया समूह को गोबर नहीं दिये जाने, मल्टी एक्टीविटी की एंट्री एप में नही किये जाने समेत गौठानों में उपलब्ध वर्मी कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट के विक्रय में अपेक्षित प्रगति नहीं होने को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर किया है.

कितने अधिकारियों को मिला नोटिस : कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा सभी जनपद पंचायत के 14 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर (Show cause notice to the officials of Kanker) आगामी तीन दिवस में शत प्रतिशत कार्यों को पूर्ण कर गोधन न्याय योजना एवं जी-मैप के साफ्टवेयर में इसकी एंट्री कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है.

किन अधिकारियों को नोटिस हुआ जारी : गौरतलब है कि कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जनपद पंचायत दुर्गूकोंदल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सरोज महिलांगे, जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कावेरी मरकाम, जनपद पंचायत चारामा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी.एस. बढ़ई, जनपद पंचायत अंतागढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पी.आर. साहू, जनपद पंचायत नरहरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पी.के गुप्ता, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष डे, जनपद पंचायत कांकेर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्विनी यादव सहित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भानुप्रतापपुर एन.आर. नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कोयलीबेड़ा दिनेश कुंजाम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी दुर्गूकोंदल डी.आर कोमरा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अंतागढ़ महात्मा तरेता, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नरहरपुर एल.एन. नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी चारामा राजकुमार सिन्हा और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कांकेर बी.मेश्राम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है .इन सभी को तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए (Notice to Agriculture Development Officers in Kanker) हैं.