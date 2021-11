कांकेरः जिले के पखांजुर क्षेत्र के धुर नक्सल प्रभावित (Dhur Naxal affected) ताड़ावेली में नक्सलियों के हाथों मोबाइल टावर में आगजनी (arson in mobile tower by naxalites) की खबर आ रही है. ताड़ावेली में एक निजी कंपनी की मोबाइल टावर (private company mobile tower) में नक्सलियों ने आग लगा दी (Naxalites set fire) है. टावर का कंट्रोल यूनिट जलकर खाक (Tower's control unit burnt down) हो गया है. घटना छोटे बेठिया थानाक्षेत्र अंतर्गत का है.



पुलिस और सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है. एसपी शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है. एक दिन पहले ही गढ़चिरौली मुठभेड़ (Gadchiroli Encounter) को लेकर नक्सलियों ने 27 नवम्बर को बंद बुलाया था. नक्सली बंद के दौरान उत्तर बस्तर में जगह -जगह नक्सली बैनर पोस्टर बांध दिए हैं.

सरकार के मुहिम का किया था विरोध

पखांजूर क्षेत्र के संगम घोड़गांव में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर बांधा है. बैनर पोस्टरों में छत्तीसगढ़ में सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के विरोध के साथ बस्तर बटालियन का विरोध किया गया था. नक्सलियों ने गढ़चिरौली में हुए मुठभेड़ में मारे गए अपने 27 साथियों को श्रद्धांजलि दी है. वहीं, इस मुठभेड़ के विरोध में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश में 27 नवंबर को बंद का आह्वान किया है.

कुछ दिन पहले भी नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर बंद का आह्वान किया था. नक्सलियों के बंद को लेकर अब पुलिस भी अलर्ट हो गई है. पड़ोसी जिला नारायणपुर में भी बीते कल नक्सलियों ने करमरी ग्राम पंचायत के सरपंच पति को मौत के घाट उतार दिया. जिसके बाद नक्सली जेसीबी को आग के हवाले कर फरार हो गए थे.