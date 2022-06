कांकेर : नगर के नेशनल हाइवे में स्थित संचालित टायर, मोबिल और ऑटो पार्ट्स के दुकान गोदाम में भीषण आग लग (Massive fire broke out in auto parts shop in Kanke) गई.आगजनी में लाखों से अधिक का सामान जल गया. आग पर काबू पाने फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी. प्रारंभिक तौर पर आगजनी का कारण अज्ञात बताया जा रहा है. रिहायशी इलाके में आगजनी से लोग दहशत में आ गए.

कांकेर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी

कैसे लगी आग : बता दें कि ऑटो पार्ट्स की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग (Cause of fire in Kanker not disclosed) गई. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया. आग की लपटें उठती देखकर आसपास के दुकानदारों में भगदड़ मच गई. आनन फानन में दुकानदारों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग काफी बढ़ चुकी थी.





तीन घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू : करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन दुकान और गोदाम में रखा लगभग सारा सामान जलकर खाक हो गया था. दुकान संचालक के अनुसार आग से उसे लाखों रुपये का नुकसान (Loss of lakhs due to fire in Kanker) हुआ है.दुकान में दोपहिया-वाहनों के काफी संख्या में टायर और मोबिल तथा ऑटो पार्ट्स रखे हुए थे.