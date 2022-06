कांकेर : कांकेर जिले की 23 महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है. महिलाओं से ठगी एनजीओ बनाकर अच्छी आमदनी कमाने के नाम पर की गई (Lakhs of women cheated in Kanker) है. ठगी का पता तब चला जब बैंक कर्मचारी महिलाओं के घर पहुंचे. पूरा मामला कांकेर जिले घर ग्राम कुरिष्टिकुर और तुलतुली का है. यहां की महिलाओं को गांव की एक महिला पूर्णिमा गिरी ने वर्ष 2021 में एनजीओ बनाकर अच्छी आमदनी करने की बात कही.

कांकेर में महिलाओं से लाखों की ठगी

भरोसा करना पड़ा महंगा :महिलाओं ने सोचा कि कुछ आमदनी होने से उनकी कुछ परेशानी दूर हो जाएगी. सभी महिला ने अपने सभी दस्तावेज महिला को दे दिए. महिला ने भी सभी को भरोसे में लेते हुए प्राइवेट फाइनेंस कार्यालय पहुंच कर सभी दस्तावेज सहित कोरे कागज में भी दस्तखत ले (Fraud by getting loan from private bank in Kanker) लिए. लेकिन कुछ दिनों बाद जब कर्मचारी महिलाओं के घर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि पूर्णिमा गिरी नामक महिला ने फर्जी तरीके से सभी महिलाओं के नाम पर लोन लेकर उस राशि को अपने खाते में जमा करा लिया है.

ठग महिला ने बातों में फंसाया : जब महिलाओं ने पूर्णिमा से पैसे बैंक में जमा करने को कहा तो उसने वापस लौटाने का भरोसा दिलाया. लेकिन अब तक राशि जमा नहीं की गई है. जिसके बाद अब प्राइवेट बैंक के कर्मचारी पीड़ित महिलाओं के घर पहुंचकर राशि जमा करने दबाव बना रहे हैं. जिससे महिलाएं बेहद परेशान हैं. पीड़ित महिलाओं का कहना है कि '' पूर्णिमा गिरी नामक महिला ने गांव की 23 महिलाओं के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की है. मामले की शिकायत महिलाओं ने थाना में भी की है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही (Cheating from women of Kurishikur and Tultuli village in Kanker) है.

ठग महिला ने कितनी निकाली राशि : पूर्णिमा गिरी ने महिलाओं के नाम पर लाखो रूपए लोन से निकाले हैं. ,जिसकी राशि अभी तक बैंक को अदा नही की गई है. महिलाओं में ऊमा सलाम के नाम 103000 रूपए, रमूला मंडावी के नाम 60,000 रूपएं, मिलापा निषाद के नाम 40,000 रूपए, गंगा कोडोपी के नाम 80,000 रूपए , संजिता ध्रुव के नाम 80,000 रूपए , शांतामती नुरूटी के नाम पर 60,000 रूपए, शकुन्तला सलाम के नाम 26,000 रूपए, लक्ष्मी सलाम के नाम 70,000 रूपए, अमृता बाई मंडावी के नाम 20,000 रूपए, गंगा कुमेटी के नाम 50,000 रूपए, सुरेखा कोमरा के नाम 20,000 रूपए, सुखमती दिवान के नाम 30,000 रूपए, रेशमा के नाम 18,000 रूपए, संतोना के नाम 13,000 रूपए, गौतम के नाम 10,000 रूपए, सुखो बाई के नाम 60,000 रूपए के नाम पर लोन निकाला गया है.वहीं कुछ और भी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक शिकायत नहीं की है.