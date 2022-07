कांकेर: कांकेर जिले की कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने पखांजुर के स्वास्थ्य केंद्र और शासकीय विद्यालय का निरीक्षण किया. उन्होने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़गांव तथा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हरनगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया. एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और एसपी ने 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाया और उन्हें प्रोत्साहित (Collector and SP encouraged students to study in pakhanjur)करते हुए कहा कि राज्य के मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपने खर्च पर हवाई जहाज से तीन दिनों तक दिल्ली ले जाकर भ्रमण करायेंगे.



"प्रफुल्लित होकर करें पढ़ाई,मिलेगी कामयाबी": उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने की सीख देते हुए प्रतिदिन अंग्रेजी के 10 नये शब्दों को याद करने और प्रफुल्लित होकर पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित (Collector and SP encouraged students to study in pakhanjur) किया. विद्यार्थियों के पूछने पर सिविल सेवा परीक्षा की जानकारी भी दी तथा बच्चों के आग्रह पर आटोग्राफ भी दिये.

अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश: जिले के कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने आज जिले के पखांजूर तहसील का दौरा किया. उन्होंने पखांजूर तहसील के स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी केन्द्र और शासकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया. वहां उपलब्ध सुविधाओं, संचालित गतिविधियों एवं व्यवस्था की जानकारी ली तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.