कांकेर : जिला अस्पताल से फरार हुए चोरी के आरोपी सीएएफ जवान को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया (Jawan arrested for theft absconding from hospital in Kanker) है. आरोपी पुलिस की टीम को चकमा देकर फरार हो गया था. लेकिन तीन घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी जवान को एमजी वार्ड के निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरफ्तार किया. जवान महेंद्र दीवान ने भानुप्रतापपुर के एक कपड़ा दुकान से मोबाइल फोन चोरी किया (CAF jawan had stolen in Bhanupratappur) था. जिसके बाद 23 जुलाई को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

क्यों हुआ अस्पताल में भर्ती : जेल में तबीयत बिगड़ने पर आरोपी जवान को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया.जहां से वह सुरक्षा में लगे जवानों को चकमा देकर अस्पताल की छत से कूदकर भाग गया था.सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू की. 3 घंटे तक चले खोजबीन के बाद जवान को एमजी वार्ड से धर दबोचा गया है. एएसपी अविनाश ठाकुर (Kanker ASP Avinash Thakur) ने बताया कि ''जवान के खिलाफ कोतवाली थाना में अपराध दर्जकर कार्रवाई की जा रही है. वहीं सुरक्षा में लगे जवानों की लापरवाही को लेकर जांच की जा रही है.



नौकरी से नदारद था जवान : गौरतलब है कि आरोपी जवान नारायणपुर में तैनात है. पिछले दो माह से नौकरी से गायब चल रहा था. जानकारी के मुताबिक, 16 जुलाई को एक क्लॉथ सेंटर में चोरी हुई थी. चोर वहां से गहने, नकदी के साथ ही मोबाइल भी चुरा कर ले गए थे. पुलिस ने तलाश शुरू की तो चोरी के एक मोबाइल की लोकेशन कांकेर में मिली. पुलिस ने चोर को ट्रेस करना शुरू किया. लेकिन तब हैरान रह गई जब पकड़ा गया आरोपी दंतेवाड़ा के चिंतालंका में रहने वाला CAF जवान महेंद्र दीवान निकला. बता दें कि आरोपी जवान आदतन चोर है पूर्व में भी दंतेवाड़ा जिले में चोरी के मामले में जेल जा चुका है.



शिक्षिका का किया था अपहरण : इस घटना को अंजाम देने के एक साल पहले भी वह जेल जा चुका है. भानुप्रतापपुर क्षेत्र में एक शिक्षिका को जबरदस्ती कार में बिठाकर उसे किडनेप करने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. जिस के बाद उसे जेल भेज दिया था.