कांकेर: अगर आपके घर में भी कोई फंक्शन है तो आप इसकी सूचना अपने दुकान पर चस्पा करने की भूल गलती से भी मत कीजिएगा. क्योंकि ऐसा करना आप पर भारी पड़ सकता है(incidents of theft increasing in kanker) . छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. कांकेर के अशोक राठी रायपुर अपने रिश्तेदार की शादी में गये थे. इस दरम्यां उन्होंने इसकी सूचना दुकान पर चस्पा दी. जिसके बाद चोरों ने अशोक राठी के घर में लाखों की चोरी कर ली (Thieves stole lakhs from shop in Kanker).

बंद दुकान से 13 लाख रुपये की चोरी

आराम से चोरों ने दिया घटना को अंजाम

पीड़ित परिवार रायपुर में 28 नवंबर से 30 नवंबर तक के लिए गया हुआ था. जिस दरम्यां चोरों ने उनके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया. सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल को देखकर साफ पता चल रहा था कि चोरों ने बड़े ही आराम से चोरी को अंजाम दिया है. पहले घर के अंदर चिप्स खाए फिर बड़े ही आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दे दिया. नेशनल हाइवे में हुई इस चोरी की वारदात से घर वाले सहमे हुए हैं.

पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर उठ रहे सवाल



इस घटना से सुरक्षा की जिम्मा उठाने वाली पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर भी सवाल खड़े हो रहे (Questions are being raised on the police patrolling team) हैं. नेशनल हाईवे के किनारों पर दुकानों के ताले टूट रहे हैं. लेकिन पेट्रोलिंग टीम को उसकी भनक तक नहीं है. पुलिस बस जल्द चोरों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.



