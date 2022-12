कांकेर में मौत का कुंआ : ETV भारत की पड़ताल

कांकेर : कांकेर जिला मुख्यालय से 4 किमी दूर नेशनल हाइवे (Kanker National Highway)के किनारे कुंए में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए ओडिशा के नायब तहसीलदार, उनकी पत्नी और साले सहित चार लोगों की मौत हो गई थी. ये शनिवार रात एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे. जिनकी कार अनियंत्रित होकर कुंए में गिर गई . अब हादसे के बाद पीडब्लूडी विभाग नेशनल हाइवे के किनारे मिट्टी का वॉल बना रहा है. ताकि कुंए में फिर से कोई दुर्घटना का शिकार न हो. लेकिन सवाल अब भी है कि मौत के कुंए को क्यों पाटा नहीं जा रहा . नेशनल हाइवे के किनारे इस कुंए में आगे भी लोग दुर्घटना का शिकार हो सकते है.



कुएं में मिली कार :सोमवार सुबह स्थानीय पुलिस ने कुंए से रेस्क्यू कर चार शवों को बरामद किया गया. एक दिन बाद ETV भारत उस घटना स्थल का जायजा लिया. जहां पीडब्ल्यूडी विभाग मिट्टी डाल कर वाल बनाया जा रहा है. जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया. स्थानीयों का कहना है कि कुंए को पाटा जाए. वहीं नेशनल हाइवे विभाग की लापरवाही भी बताया जा रहा है.ETV bharat investigates from well of death

कब लापता हुई थी कार : गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के कांकेर में NH-30 से लापता हुई कार कुएं में गिरी मिली (well of death in Kanker ) है. शनिवार रात जंगलवार कॉलेज (Jangalwar College) के पास से कार सवार लापता हो गए थे. जंगलवार कॉलेज के पास ही एक कुएं में कार मिली है. कार को बाहर निकाल लिया गया है. कार में पुलिस को चारों के शव मिले हैं. सभी कांकेर शहर के गोविंदपुर में एक शादी समारोह में शामिल होकर शनिवार रात लौट रहे थे.



हादसे में किन लोगों की हुई मौत : छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुए सड़क हादसे में ओडिशा के नायब तहसीलदार, उनकी पत्नी और साले सहित चार लोगों की मौत हो गई है. यह सभी लोग शनिवार रात एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे. इसके बाद से इनका पता नहीं चल रहा था. सोमवार सुबह नेशनल हाईवे (NH-30) से लापता हुई उनकी कार कुएं में गिरी मिली. पुलिस ने कार बाहर निकलवाई है. इसमें पुलिस को चारों लोगों का शव मिला है.