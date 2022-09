कांकेर : अंतागढ़ जनपद पंचायत सीईओ पीआर साहू ने सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बयानबाजी की (Statement against CM Bhupesh Baghel in Antagarh) है.जिसके बाद कांग्रेसियों में आक्रोश है.इस घटना के बाद कांग्रेसी सीईओ से जवाब मांगने के लिए जनपद कार्यालय पहुंच गए.जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीईओ को इस्तीफा देकर राजनीति करने को (Congressmen clash with CEO in Antagarh) कहा.इसके अलावा अब कांग्रेसी सीईओ को बीजेपी का एजेंट बताकर कार्रवाई की मांग कर रहे (CEO PR Sahu was called BJP agent by Congressmen) हैं.



अंतागढ़ जनपद सीईओ और कांग्रेसियों में टकराव



क्या है पूरा मामला : अधिकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान जनपद सीईओ पीआर साहू ने मंच से सरकार की योजनाओं और मुख्यमंत्री के कामों पर सवाल खड़ा किया था. जिसके बाद 31 अगस्त को अंतागढ़ के कांग्रेस नेता जनपद कार्यालय पहुंचे. कांग्रेसियों ने सीईओ से कहा प्रजातंत्र में विरोध करने का सबका अधिकार है. लेकिन संवैधानिक तरीके से राजनीति करना है तो नौकरी से इस्तीफा दो और राजनीति करो. अंतागढ़ विधायक अनूप नाग ने कहा ''मैंने कल वीडियो देखा. कलेक्टर और कमिशनर को फोन पर अवगत कर कार्रवाई करने को कहा है.दो दिन में कार्रवाई का आश्वासन मिला. एक्शन न होने पर आगे चर्चा करेंगे.''



कब का है वीडियो: छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों से अधिकारी और कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. कर्मचारियों के पंडाल में अंतागढ़ सीईओ पीआर साहू ने प्रदेश सरकार की योजनाओं को आड़े हाथों लेते हुए जमकर भड़ास निकाली. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही वायरल हो गया. कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने इस मामले में जानकारी ली है. इसके बाद कलेक्टर ने सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है.