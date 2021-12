कांकेर: नरहरपुर नगर पंचायत चुनाव (Narharpur nagar panchayat election result 2021) और भानुप्रतापपुर नगर पंचायत उप-चुनाव के नतीजों (Bhanupratappur Nagar Panchayat bye election result) में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला. नरहरपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों ने 15 सीटों में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं, भाजपा 4 सीटों पर जीत हासिल (Congress in 11 wards and 4 seat BJP won ) की. भानुप्रतापपुर के एक वार्ड के उप-चुनाव में कांग्रेस को जीत (Congress won in Bhanupratappur Nagar Panchayat by-election) मिली.

नरहरपुर में 11 वार्डो में कांग्रेस ने हासिल की जीत

जिले के नरहरपुर नगर पंचायत के सभी वार्डों के चुनाव और भानुप्रतापपुर नगर पंचायत के एक वार्ड के उप-चुनाव के लिए गुरूवार को मतगणना हुई. सुबह 9 बजे मतगणना शुरू हुई, जिसके बाद से ही मतगणना स्थल के आस-पास प्रत्याशियों के समर्थक मौजूद थे. दोपहर 12 बजे तक परिणाम की स्थिति स्पष्ट हो गई थी. लगभग 1 बजे परिणामों की घोषणा की गई. नरहरपुर में मतगणना परिणामों की घोषणा के बाद मतगणना प्रेक्षक दिनेश नाग की उपस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. कल्पना ध्रुव ने निर्वाचित घोषित किये गये प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया गया. जिसके बाद विजेता प्रत्याशियों को उनके समर्थकों ने माला पहनाकर बधाई दी.

जीत के बाद प्रत्याशियों ने मतदाताओं को दी बधाई

जीते हुए कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकाली और अपने वार्ड का भ्रमण कर मतदाताओं को धन्यवाद दिया. देर शाम तक जीत का जश्न जारी रहा. नरहरपुर नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने ही जीत हासिल की. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी व निर्दलयी प्रत्याशी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाए. हालांकि कुछ वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों ने टक्कर दी और वे दूसरे स्थान पर रहे. वार्ड क्रमांक 7, 9 और 11 में निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे.

नरहरपुर में चुनाव की स्थिति

वार्ड क्रमांक 1 में कांग्रेस प्रत्याशी नरसो कल्लो विजयी रहीं, उन्हें 144 मत प्राप्त हुए. उनकी प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा नेताम को 51 मत प्राप्त हुए.

वार्ड क्रमांक 2 में भाजपा प्रत्याशी भागवत शोरी विजयी रहे, उन्हें 66 मत प्राप्त हुए. उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश ध्रुव को 31 और गोड़वाना गणतंत्र पार्टी की प्रत्याशी योगेश्वरी ठाकुर को 20 मत और नोटा में 1 मत पड़े.

वार्ड क्रमांक 3 में कांग्रेस प्रत्याशी शिवचरण मंडावी ने जीत दर्ज की, उन्हें 95 मत प्राप्त हुए. उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी मुकेश कुमार मण्डावी को 42 मत, निर्दलीय प्रत्याशी भगवानी राम मंडावी को 22 मत और नोटा में 1 मत पड़े.

वार्ड क्रमांक 4 से कांग्रेस प्रत्याशी तुलेश्वरी कोड़ोपी ने जीत दर्ज की, उन्हें 105 मत प्राप्त हुए. उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी कुंती नेताम को 100 और नोटा में 1 मत पड़े.

वार्ड क्रमांक 5 से कांग्रेस प्रत्याशी गीता बेसरा ने जीत दर्ज की, उन्हें 104 मत प्राप्त हुए. उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी राजेश नाग को 99 मत प्राप्त हुए.

वार्ड क्रमांक 6 से भाजपा प्रत्याशी रंगीता उइके ने जीत दर्ज की, उन्हें 58 मत प्राप्त हुए. उनकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी बिन्देश्वरी स्वर्ण को 34 मत और गोड़वाना गणतंत्र पार्टी की प्रत्याशी सुलोचना नेताम को 23 मत प्राप्त हुए.

वार्ड क्रमांक 7 से कांग्रेस प्रत्याशी अनिता यादव ने जीत दर्ज की, उन्हें 86 मत प्राप्त हुए. उनकी प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी रूखमणी सिन्हा को 45 मत और निर्दलीय प्रत्याशी कविता साहू को 47 मत प्राप्त हुए.

वार्ड क्रमांक 8 से कांग्रेस प्रत्याशी विरेन्द्र जैन ने जीत दर्ज की, उन्हें 41 मत प्राप्त हुए. उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी होमेश्वरलाल सिन्हा को 23 मत प्राप्त हुए.

वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश कुमार पटेल ने जीत दर्ज की, उन्हें 144 मत प्राप्त हुए. उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मीनारायण साहू को 28 मत, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी रोशन लाल ध्रुव को 12 मत, निर्दलीय प्रत्याशी घनाराम साहू को 109 मत और नोटा में 2 मत पड़े.

वार्ड क्रमांक 10 से भाजपा प्रत्याशी मुकेश संचेती ने जीत दर्ज की, उन्हें 95 मत प्राप्त हुए. उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल साहू को 27 मत और निर्दलीय प्रत्याशी मंगलाराम ठाकुर को 16 मत प्राप्त हुए.

वार्ड क्रमांक 11 से कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी विश्वकर्मा ने जीत दर्ज की, उन्हें 89 मत प्राप्त हुए. उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी वैजन्ती साहू को 74 मत, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी की प्रत्याशी चन्द्रिका ठाकुर को 40 मत, निर्दलीय प्रत्याशी कांति साहू को 83 मत और नोटा में 1 मत पड़े.

वार्ड क्रमांक 12 से कांग्रेस प्रत्याशी डीकेश कुमार मरकाम ने जीत दर्ज की, उन्हें 139 मत प्राप्त हुए. उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी श्याम सुन्दर तारम को 73 मत, निर्दलीय प्रत्याशी कुंती कुंजाम को 16 मत और पुरूषोत्तम ध्रुव को 74 मत प्राप्त हुए.

वार्ड क्रमांक 13 से कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला ध्रुव ने जीत दर्ज की, उन्हें 74 मत प्राप्त हुए.उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी चन्द्रिका भागवत नेताम को 41 मत और गोड़वाना गणतंत्र पार्टी की प्रत्याशी दीपिका मरकाम को 4 मत प्राप्त हुए.

वार्ड क्रमांक 14 से भाजपा प्रत्याशी विकास कुमार जैन ने जीत दर्ज की, उन्हें 78 मत प्राप्त हुए. उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञानचंद संचेती को 46 मत और गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी गंधेश्वर सिन्हा को 14 मत प्राप्त हुए.

वार्ड क्रमांक 15 से कांग्रेस प्रत्याशी प्यारी सलाम ने जीत दर्ज की, उन्हें 132 मत प्राप्त हुए. उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी आसकरण ध्रुव को 67 मत और नोटा में 3 मत पड़े.



भानुप्रतापपुर में कांग्रेस प्रत्याशी ने दर्ज की जीत

नगर पंचायत भानुप्रतापपुर के वार्ड क्रमांक 9 में पार्षद पद के उप-चुनाव के लिए गुरुवार को मतगणना संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी शांति ठाकुर ने जीत हासिल की. उन्हें 142 मत प्राप्त हुए. उनकी प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी कान्तीबाई बक्शी (मरकाम) को 138 मत और निर्दलीय प्रत्याशी चित्ररेखा मरकाम को 1 मत प्राप्त हुआ. यहां कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाचित प्रत्याशी को रिटर्निंग ऑफिसर जितेन्द्र यादव ने निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया.