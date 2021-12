कांकेर: पखांजूर तहसील पीवी 82 विजयनगर (Pakhanjur Tehsil PV 82 Vijaynagar) में समाज को शर्मशार करने वाला एक वीडियो सामने आया है. जो इन दिनो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें एक ही परिवार के 6 सदस्यों पर आरोप है कि उन सबने मिलकर एक युवती के साथ जमकर मारपीट की(Police for assault with girl in Kanker) है. दरअसल आरोपी ने युवती के मोबाइल फोन से कॉल किया था. जिसके बाद जिस नम्बर पर कॉल किया गया वह व्यक्ति युवती के पास फोन कर गली गलौज करने लगा.

पीड़िता अस्पताल में भर्ती

इस बात की शिकायत करने युवती आरोपी के घर पहुची थी( Case registered in police for assault with girl in Kanker) . लेकिन आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों ने युवती के साथ मारपीट शुरू कर दी. जिससे युवती गम्भीर रूप से घायल हो गई. घायल युवती को प्राथमिक उपचार हेतु बांदे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जाहां युवती का इलाज जारी है. घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है.

पुलिस के पास पहुंचा मामला

आवेदन में पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि दुली सरकार ने मेरे भाई के पास से मोबाईल लेके 78 में रहने वाले एक लड़के के पास फोन लगाया. फिर रात को करीबन साढ़े 9 बजे उस लड़के ने फिर मेरे भाई के मोबाइल पर फोन किया. तो मेरे पिताजी ने फोन उठाया और बोले कि आप कहां से बोल रहे हो तो उसने बताया कि तुम कहां से बोल रहे हो तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं पीवी 82 से सुशेन राय बोल रहा हूं. तो उस लड़के ने कहा कि तुम सुशेन हो या जो भी हो उससे मैं क्या करूं फिर गंदी गाली देनी उसने शुरू कर दी. जिसके बाद फिर मेरे मां ने पिताजी के पास से फोन लेकर बात की तो मां ने बोला अच्छे से बात करो फिर आरोपी ने मां को भी उसी भाषा से गंदी गाली दिया. इसके बाद बात बढ़ती चली गई. इसी बात को लेकर विवाद हुआ.

बांदे थाना प्रभारी उमेश पाटील ने बताया कि ग्राम पीवी 82 के सुदेव सरकार, सुभाष सरकार, सुरेश सरकार, संध्या सरकार, रीता सरकार, कंचन सरकार ने पीड़िता के साथ मारपीट और गाली गलौज की है. जिसके खिलाफ आरोप दर्ज कर लिया गया है. अभी जांच किया जा रहा है.