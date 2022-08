कांकेर : चारामा की एक दुकान में राखी खरीदने पहुंचे युवक युवती बंटी बबली की तरह दुकान की सेल्सगर्ल को चकमा देकर सामान और अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी ले (Incident of theft in Kanker Charama) उड़े. सेल्सगर्ल को इसकी जानकारी तब हुई जब दूसरा ग्राहक ज्वेलरी खरीदने पहुंचा और उस जगह से ज्वेलरी गायब थी. इसके बाद सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे गए. जिसमें दोनों युवक युवती सेल्सगर्ल काे खरीददारी में उलझा कर चोरी करते नजर (Bunty Babli got furious by stealing in Kanker ) आए. दोनों चोरों की पहचान नहीं हो सकी है.आशंका है दोनों बाहर से चारामा पहुंचे और चोरी कर फरार हो गए. मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया (Theft in Charama gift shop) है.

कहां हुई चोरी की वारदात : चारामा स्थित प्रिया गिफ्ट कार्नर में एक युवक और युवती राखी खरीदने (kanker Crime news) पहुंचे . इस दौरान मालिक दुकान में नहीं था . सेल्सगर्ल पूर्णिमा देवांगन दोनों को राखी दिखाने लगी. युवक युवती पहले तो अंदर कमरे में जाकर राखी देखने लगे. इसके बाद वहां से दोनों बहुत सी राखी लेकर काउंटर में आए. इसके बाद युवक सेल्सगर्ल को झांसा देकर फिर से राखी दिखाने की बात कहते उसे अंदर कमरे में चलने को कहा. इधर उसके साथ आई युवती काउंटर पर ही रूक गई तथा मौका मिलते ही कुछ सामान और कांउटर के अंदर रखे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बीच में रखे अमेरिकन डायमंड के ईयर रिंग के बाक्स को उठा कर साड़ी के अंदर रख ली. युवती कुछ और सामानों को भी इसी तरह साड़ी के अंदर बनाए झोलानुमा बैग में रखने लगी.

कैसे सेल्सगर्ल को दिया चकमा : इसके बाद युवक अंदर से और राखी लेकर काउंटर पर आया दाम पूछा. सेल्सगर्ल ने उसे कुल 590 रूपए होना बताया. दोनों ने मोलभाव करते डिस्काउंट मांगा. सेल्सगर्ल ने 550 रूपए देने कहा लेकिन दोनों 400 रूपए में पूरी राखी देने की बात कहने लगे. सेल्सगर्ल के मना करने पर दोनों बिना कुछ खरीदे वहां से निकल गए. कुछ देर बाद जब अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी का बाक्स नहीं दिखा तो जांच पड़ताल की गई. युवती ने सूचना दुकान मालिक को दी.वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने पर युवती जेवर को साड़ी के अंदर रखते दिखी. चोरी गए कुल सामानों की कीमत करीब 6 हजार रूपए आंकी गई है.

पहले भी हो चुकी है चोरी : इलाके में इसके पहले भी इसी तरह युवक युवती द्वारा ज्वेलरी दुकान में दुकानदार को झांसा देकर चोरी की जा चुकी है. जिसका खुलासा अबतक नहीं हो पाया है. यह घटना सामने आने के बाद युवक युवती की पहचान करने तेजी से चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है. साथ ही अन्य दुकानदारों को इस तरह संदिग्ध और अनजान लोगों के दुकान में आने पर सचेत रहने कहा जा रहा है.