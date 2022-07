कांकेर : बस्तर के कई जिलों से विधानसभा घेराव करने जा रहे सहायक शिक्षकों को कांकेर में पुलिस ने रोक लिया (Assistant teachers protesting detained in Kanker ) है. पुलिस के रोके जाने से सहायक शिक्षकों में रोष है. गौरतलब है कि आज वेतन विसंगति की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में विधानसभा का घेराव कर प्रदर्शन की तैयारी (assistant teachers movement in kanker) थी. लेकिन पुलिस ने राजधानी पहुंचने से पहले ही सहायक शिक्षकों को रोक लिया (Assistant teacher coming from Kanker to Raipur in custody) है.सहायक शिक्षको ने कहा कि '' अब हमें मांगों को लेकर प्रदर्शन भी नही करने दिया जा रहा है. सहायक शिक्षकों ने कांकेर में रोके जाने से नाराज होकर नारेबाजी की.''



क्यों हो रहा विरोध : गौरतलब हो कि पूरे प्रदेश में वर्ग 3 के सहायक शिक्षकों की संख्या लगभग 1 लाख से अधिक हैं. वर्ग 3 के सहायक शिक्षकों का कहना है कि '' सहायक शिक्षक वर्ग 1 और वर्ग 2 के वेतन की राशि में अंतर कम है, लेकिन सहायक शिक्षक वर्ग 3 में वेतन की राशि में काफी अंतर है. जिसके कारण वर्ग 3 के सहायक शिक्षकों को सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है.''



क्या हुआ था वादा : कांग्रेस ने सरकार बनने के पहले वेतन विसंगति दूर करने का आश्वासन दिया था. सरकार बने 3 साल हो गए. बावजूद इसके सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति अब तक दूर नहीं हो पाई है. जिसके कारण सहायक शिक्षकों में नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है.