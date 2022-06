कांकेर : अंतागढ़ से नारायणपुर 45 किमी संकरी सड़क चौड़ीकरण और इस पर माइंस के भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर 19 जून को 30 गांव के ग्रामीणों ने भैंसगांव के पास चक्काजाम किया था . प्रदर्शन सुबह 7 से शाम 6 बजे तक कुल 11 घंटे चला. दोपहर बाद धरनास्थल पर भाजपा के पूर्व विधायक भोजराज नाग (Former BJP MLA Bhojraj Nag) पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने (A heated argument between former MLA and SDM in Antagarh) लगे. इसी दौरान वहां उपस्थित एसडीएम केएस पैकरा से उन्होंने पूछा ''सड़क संकरी है और इस मार्ग पर माइंस के भारी वाहनों को चलाने से लोगों को परेशानी होती है,रेल लाइन बन चुकी है तो रेल क्यों नहीं चलवा देते.''

अंतागढ़ में पूर्व विधायक और एसडीएम के बीच तीखी बहस

यह भी पढ़ें: नक्सलगढ़ लोहा गांव पहली बार पहुंची मेडिकल टीम

SDM के जवाब से बिगड़ा माहौल : भोजराज नाग के इस सवाल पर एसडीएम ने भी जवाब दिया तो विवाद बढ़ (SDM argues with former MLA in Antagarh) गया. एसडीएम ने पूर्व विधायक से कहा कि '' आपने अपने कार्यकाल में रेल क्यों नहीं चलवाई.आप भी तो यहां के विधायक थे. आपने अपने कार्यकाल में रेल क्यों नहीं चलवाई. समस्या तो हनुमान की पूंछ की तरह होती है वो तो बढ़ते ही जाती है '' इसके बाद तो पूर्व विधायक और एसडीएम के बीच जुबानी जंग तेज हो गई.



पूर्व विधायक और एसडीएम के बीच जुबानी जंग

भोजराज नाग- ''आप रेल क्यों नहीं चलवाते हैं ?

एसडीएम - ''आप तो विधायक थे आपने अपने कार्यकाल में क्यों रेल नहीं चलवाई ?''



भोजराज नाग- ''मेरे समय में रेल नहीं बना था.''

एसडीएम - ''मेरे जेब में रेल धरा है जो चला दूं. रेल चलाने लायक रहता तो यहां नौकरी करने नहीं आता. ''



भोजराज नाग- ''मैं उदाहरण दे रहा हूं. ''

एसडीएम- ''उदाहरण की क्या बात है,आप एक जवाबदार आदमी हैं.''



भोजराज नाग- ''हां इसीलिए बोल रहा हूं.''

एसडीएम - ''शासन के महत्वपूर्ण पद में करना चाहिए बैठे हैं आप , आपको निर्णय सोच के करना चाहिए.''



भोजराज नाग - ''सोच समझ कर ही बता रहा हूं मैं जनता की बात बोल रहा हूं.''

एसडीएम - ''ये समस्या है हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ती रहेगी.''



भोजराज नाग- ''ऐसा नहीं है आप गलत बयानबाजी कर रहे हो राजनीति भाषा का क्यों प्रयोग कर रहे हो.''

एसडीएम -''ये राजनीति भाषा नहीं है.''



भोजराज नाग- ''पब्लिक के प्रतिनिधि को प्रश्न दाग रहे हो, जनता ने मेरे को चेहरा देख कर वोट नहीं दिए, मैंने कुछ न कुछ जनता के लिए किया है संघर्ष किया है.''

एसडीएम -''सभी लोग जनता के लिए हैं.धैर्य बनाए रखें.''

भोजराज नाग- ''तो क्या आप राजनीतिक भाषा का प्रयोग करोगे. आपको कोई अधिकार नहीं बनता यहां आने के लिए. आप जाइए कलेक्टर एसपी को यहां भेजिए क्या बात करते हो .जनता और जनता के प्रतिनिधि के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए. आपको अधिकारी किसने बनाया.''