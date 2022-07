कवर्धा: जिले के पांडातराई थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बाड़ी में काम करने के दौरान करंट की चपेट मे आने से महिला इंद्राणी चन्द्रवंशी निवासी डोंगरिया की मौके पर ही मौत हो गई है. मृतक महिला पांडातराई नगर से लगे डोंगरिया गाँव की रहने वाली थी और उसकी बाड़ी पांडातराई नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 से लगा हुआ है. (Woman dies due to electrocution in Kawardha )

कैसे हुआ हादसा: मृतका रोज की तरह आज भी सुबह अपने बाड़ी काम करने गई हुई थी. इसी दौरान बाड़ी में टूट कर गिरे हुए 11 केव्ही तार की चपेट में आ गई, जिससे महिला की करंट लगने से मौके पर ही मौत (woman dies due to negligence of electricity department in kawardha) हो गई. थोडी देर बाद जब परिवार के अन्य लोग बाड़ी पहुंचे, तो महिला को जमीन पर मृत पाया. लेकिन करंट होने के कारण किसी ने लाश के पास जाने की हिम्मत नहीं की. सूचना मिलते ही पांडातराई पुलिस मौके पर पहुंची और करंट सप्लाई बंद कराने के बाद शव को कब्जे में लिया. पुलिस ने पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है.

तेज बारिश और आंधी के चलते टुटा था तार: जिले भर मे कुछ दिन से रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते बिजली व्यवस्था चरमरा गई है. पांडातराई के वार्ड क्रमांक 11 मे भी ग्यारह केव्ही का तार टूट कर गिरा हुआ था, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों ने तत्काल दुरुस्त नहीं किया. जिसका खामियाजा महिला को अपनी जान गंवा कर (woman dies due to negligence of electricity department in kawardha) भुगतना पड़ा.