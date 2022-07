कवर्धा : शुक्रवार का दिन दुर्घटनाओं से भरा रहा. एक के बाद एक तीन दुर्घटनाएं हुई. जिसमें एक युवक की मौत हो गई,वहीं दो व्यक्ति घायल हो (Three accidents one after the other in Kawardha ) गए, घायल अब भी जिंदगी और मौत से जुझ रहे हैं. ताजा मामला जिले के लोहारा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर और पीपरटोला के बीच सड़क का है. जहां ट्रैक्टर में मट्टी भरकर ले जा रहे युवक की ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई. जिससे ट्रैक्टर चालक युवक लक्ष्मी राम साहू की दबकर मौके पर ही मौत हो (Youth dies after tractor overturns in Kawardha) गई, सूचना के बाद लोहारा पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी से ट्रैक्टर में फसे युवक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.





कैसे हुई दुर्घटना : बताया जा रहा युवक रोज की तरह पीपरटोला गांव की ओर से ट्रैक्टर में मिट्टी भरकर कल्याणपुर की ओर जा रहा था. इसी दौरान कीचड़ से सड़क में ट्रैक्टर का चक्का फस गया. फंसे ट्रैक्टर को निकलने के लिए चालक ने झटके के साथ ट्रैक्टर निकलने का प्रयास (Accident while taking out tractor stuck in Kawardha) किया. तो ट्रैक्टर पलट गया और चालक ट्रैक्टर और ट्राली के बीच फंस गया. आसपास कोई बचाने वाले नही होने के कारण दबे रहने के कारण उसकी मौत हो गई.

बस और ऑटो में भिड़ंत : कवर्धा के सीटी कोतवाली अंतर्गत बायपास मार्ग मे ऑटो और बस की भिड़ंत में ऑटो चालक गंभीर रुप से घायल हो गया. जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है. वहीं कुकदूर थाना क्षेत्र के सागौना गाँव में बाइक सवार युवक मवेशी से टकराकर पुल से नीचे गिर गया. जिससे युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है . युवक की हालत नाजुक बनी हुई है. घायल का भी इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है.