कवर्धा : जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम खैरझिटी मे नव स्थापित सेवा सहकारी समिति के सोसायटी प्रबंधक शत्रुघ्न चन्द्रकार पर 45 किसानों के 17 लाख रुपए गबन करने का आरोप लग रहा (Society manager in Kawardha duped farmers of lakhs) है. किसानों ने आरोप लगाया है कि सोसायटी प्रबंधक के पास किसानों ने अपने पूर्व कर्ज को जमा करने बकाया राशि जमा कराया था. बकायदा प्रबंधक ने सभी किसानों को जमा राशि की रसीद भी दी थी. इससे किसान अपना कर्ज चुकाना समझ कर संतुष्ट हो गए ( Case of fraud in Kawardha Pandariya Khairzhiti village) थे.

सोसायटी प्रबंधक ने किसानों को लगाया 17 लाख का चूना

दोबारा खाद लेने के दौरान आई मुसीबत : लेकिन जब किसान खाद के लिए पुनः सोसायटी पहुंचे तो उनका पुराना कर्ज बकाया बता रहा (Chhattisgarh news) है, इससे किसानों के होश उड़ गए और एक-एक करके 45 किसान सोसायटी मे डिफॉल्टर की श्रेणी मे थे जबकि उन्होंने पिछले साल धान बेचकर कर्ज पटा दिया (Fraud surfaced in the society in Kawardha Pandariya) है.

कैसे हुआ खुलासा : पीड़ित किसानों की माने तो जब जिला सहकारी बैंक पहुंचकर पासबुक मे एंट्री की और जानकारी ली तो पता चला उनका पिछले वर्ष का कर्जा आज भी बकाया ही है. तब किसानों को समझ आया कि तत्कालीन सोसायटी प्रबंधक ने 45 किसानों का 17 लाख रुपए का गबन किया (Kawardha Pandariya news )है. इस संबंध मे क्षेत्रीय किसान नेता रवि चन्द्रवंशी के साथ सभी किसान पंडरिया ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित जन चौपाल में पहुंचे. जहां किसानों ने एसडीएम को आवेदन देकर मामले की जांच कर किसानों का पैसा वापस दिलाने और आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है. वही पंडरिया एसडीएम पीसी डाहिरे ने किसानों के शिकायत के आधार पर जांच टीम बनकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.