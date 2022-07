कवर्धा: छत्तीसगढ़ में बारिश के शुरू होते ही जिले के अलग-अगल गांव से सांप और बिच्छू के काटने की खबरें आती रहती है. वहीं, तत्काल अस्पताल में इलाज मिलने से मरीजों की जान बच जाती है. हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग झाड़फूंक के कारण जान गंवा देते हैं. ऐसा ही दो मामले जिले के बहनाखोदरा गांव और खम्हरिया गांव से सामने आया है, जिसमें दो महिला की मौत हो गई. एक पुरुष गंभीर है, जिसका इलाज जारी (Two women died due to snake bite in Kawardha) है.

ये है पहला मामला: पहला मामला जिले के कुण्डा थाना क्षेत्र के खम्हरिया गांव का है. जहां घर मे सो रहे पति-पत्नी को डंडाकरायत नामक जहरीले सांप ने काट लिया. घटना के बाद पति-पत्नी को उपचार के लिए लोरमी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया. लेकिन पत्नी सावित्री की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, पति का इलाज जारी है.

ये है दूसरा मामला: दूसरा मामला चिल्फी थाना क्षेत्र के बहना खोदरा गांव का है, जहां खेत में काम करने के दौरान बुजुर्ग महिला को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे महिला गंभीर रुप से घायल हो गई. परिजनों ने इलाज के लिए डॉयल 112 की मदद से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई.

हर साल होते हैं ऐसे हादसे: बता दें कि कवर्धा जिले में हर साल बारिश के दिनों में सांप कटाने और बिच्छू काटने की घटना होती रहती है. बारिश के चार महिनों में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा देते हैं. बावजूद इसके लोग तत्काल अस्पताल जाकर इलाज के लिए बैगा गुनिया के पास जाकर झाडफूंक कराने में विश्वास करते है. आखिर समय में अस्पताल जाते हैं, जिससे उन्हें जान गंवाना पड़ता है.