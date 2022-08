पंडरिया : रक्षाबंधन के दिन सुबह से भारी बारिश हो रही (heavy rain in Pandariya ) है. आकाश में काले घने बादल छाए हुए हैं और झमाझम बारिश का दौर जारी है. बारिश के कारण रक्षाबंधन के मौके पर आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी (Roads submerged in water affected traffic due to rain in Pandariya ) हुई. सुबह से बसों की आवाजाही जारी है. लेकिन कई जगह मार्ग बंद होने से आवाजाही नहीं हो पा रही है. भारी बारिश के कारण जोखिम बढ़ गया (heavy rain in kawardha) है.

पंडरिया में बारिश से सड़कें पानी में डूबी आवागमन प्रभावित

नदी नाले उफान पर : बारिश के कारण आज कई जगह नदी नाले उफान पर है. पंडरिया में कई स्थानों पर पानी भरने से आवागमन बाधित हुआ है. वहीं छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली सड़क भी पानी में डूबी है. जिससे मध्यप्रदेश और दूसरे राज्य की ओर आने जाने वाली वाहनें प्रभावित हुई है. जिसके कारण कई वाहन गांवों के कच्चे रास्ते और लंबी दूरी की सड़कों से होकर आ जा रहे हैं.

ग्रामीण खतरे में डाल रहे जान : वहीं कई इलाकों में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी और नालों को पार कर रहे हैं. कई जगह उफनती नदी में लकड़ी के सहारे ग्रामीण रास्ता पार करते दिखाई दे रहे हैं.लेकिन ऐसी जगहों में जरा सी चूक जान पर भारी बन सकती है.