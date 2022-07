कवर्धा: जिले मे पिछले तीन दिनों से रुक-रुक हो हो रही बारिश से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जिले के बहुत से इलाके मे बाढ़ की स्थिति के चलते कहीं रास्ते बंद हो गये हैं और गांव टापू मे तब्दील (falling trees on the road) हो चुके हैं. तो कहीं आकाशीय बिजली की चपेट में मानव व जीव-जन्तु की मौत हो गई है.

शनिवार की शाम हो रही तेज बारिश और तेज हवाओं के चलते कवर्धा-राजनांदगांव मुख्य मार्ग में भागुटोला गांव के पास बीच सड़क पर विशाल नीम का पेड़ टूट कर (falling trees on the road) गिर गया. जिससे सड़क पूरी तरह बाधित(Kawardha Rajnandgaon road has blocked) हो गया.

सड़क जाम होने से सड़क के दोनों ओर सैंकडों वाहनों की लम्बी कतार (road has blocked due to falling trees on the road) लग गई. लोग सड़क पार नहीं कर पा रहे है. ग्रामीणों ने प्रशासन को घटना की जानकारी दे दी है. अब पेड़ को सड़क से हटाने के बाद ही मार्ग मे आवागमन हो पाएगा.