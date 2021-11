कवर्धाः कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक में जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर जोगी कांग्रेस ने महली कुंडा मार्ग (Fishing on the Mahali Kunda Marg) के तालाब में तब्दील हुई सड़क पर मछली पालन की अनुमति एसडीएम से मांगी (Permission for fishing on the road was sought from SDM) है. इससे पहले जोगी कांगेस का कुंडा में इसके खिलाफ प्रदर्शन को पुलिस ने रोक दिया था.

कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक में जर्जर सड़कों की समस्या

सड़क पर मछली पालने की अनुमति

सड़क पर मछली पालन मुद्दे पर ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान अजीत जोगी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अश्वनी यदु (President of Ajit Jogi Yuva Morcha Ashwani Yadu)ने बताया आज अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया दिलेराम डाहिरे को ज्ञापन सौंप (Jogi Congress submitted memorandum) सड़क पर मछली पालने की अनुमति मांगी( Permission to fish farming on road ) है. ब्लॉक के सभी सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है. कई बार विरोध प्रदर्शन करने घेराव करने के बाद भी प्रशासन गंभीरता नहीं बरत रही है. कई दुर्घटना होने के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही. आज ज्ञापन के माध्यम से जोगी कांग्रेस ने 20 से 25 गांव के लोगो को आने-जाने के लिए मार्ग बदल कर 15 से 20 किलो मीटर की दूरी तय कर आना जाना होता है. कुंडा महली मार्ग पर स्थित रेंगाबोड़ गांव में तालाब में तब्दील हुई सड़क पर मछली पालन करने की अनुमति मांगी.

जर्जर सड़क पर जलजमाव

दरअसल, सड़क का उपयोग जलजमाव के कारण चलने के लिए नहीं हो रहा. अगर इस सड़क पर मछली पालन किया जाए को कुछ लोगों का जीवन यापन सही तरीके से हो सकेगा.आगे अश्वनी यदु ने कहा कि जोगी कांग्रेस के सभी विंग मिलकर 7 दिसम्बर को दोपहर 1 बजे सड़क पर हुए. तालाब रूपी गड्ढों पर मछली डालकर प्रदर्शन करेगी.