कवर्धा: बताया जा रहा है कि आरोपी पति दशरथ यादव की दो पत्नी है. वह पहली पत्नी से अक्सर शराब पीकर मारपीट करता था. Husband beating his wife बीती रात भी पति रात भर घर से बाहर था, गुरुवार की सुबह आरोपी घर लौटा तो पत्नी से फिर विवाद करने लगा. विवाद इतना बढ़ा की पास में ही रखे डंडे से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर करने लगा. पत्नी जान बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाते घर से बाहर भागी, लेकिन पति ने पीछा कर घेर लिया और लगातार वार करता रहा. सिर पर गंभीर चोट लगने से पत्नी लहुलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद खून देखकर पति मौके से फरार हो गया. (Husband beating his wife and killed in Kawardha) आरोपी पति के फरार होने के बाद पड़ोसी महिलाएं उसके पास गए, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी. Kawardha crime news

आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ: एएसपी मनीषा ठाकुर रावटे ने बताया कि "आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि थाना पारा में आरोपी दशरथ यादव अपनी पत्नी सीमा यादव की हत्या कर फरार हो गया है. kawardha news सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके से फरार आरोपी पति को हिरासत में लेकर पुछताछ किया जा रहा है."