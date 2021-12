कवर्धाः कवर्धा विवाद के बाद 108 स्तंभ पर भगवा ध्वज लगाने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने घोषणा किया था. कवर्धा के लोहारा नाका चौक पर आज झंडा फहराया जाएगा. 108 स्तंभ पर प्रदेश का पहला भगवा झंडा होगा. कार्यक्रम में शामिल होने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महराज समेत देश भर से साधु-संत कवर्धा पहुंचे.

जांजगीर चांपा में कोरोना के खतरे को किया जा रहा इग्नोर, सक्ती में मेला लगाने पर फिर से जोर

महिलाओं ने निकाला कलश यात्रा

शुक्रवार को कवर्धा के कचहरी पारा स्थित राम जानकी मंदिर से सौकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा (Women took out Kalash Yatra) निकाला. साधु-संतों के साथ कवर्धा के लोहारा नाका चौक पहुंच कर 108 फिट उंचे स्तंभ पर भगवा ध्वज लहराएंगे. इस के पश्चात सभी साधु संत पीजी कॉलेज में धर्मसभा (Synod in PG College) कार्यक्रम में शामिल होकर सभा को संबोधित करेंगे.

इस दौरान जिले भर से बड़ी संख्या मे धर्म प्रेमी कार्यक्रम मे शामिल होंगे. कार्यक्रम को लेकर होने वाली भीड़ और यातायात को संभालने जिला प्रशासन व पुलिस विभाग (District Administration and Police Department) द्वारा बड़ी संख्या मे पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी कार्यक्रम स्थल मे व्यवस्था बनाए हुए है.