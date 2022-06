कवर्धा : जिला सहित देशभर मे मानसून ने दस्तक दे दी है. गुरुवार को जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत कुकदुर थाना क्षेत्र के दौहानटोला गांव (Lightning fell in Tola village during Kawardha) के जंगल में गुल्ली बिनने गई 18 वर्षीय युवती आकाशीय बिजली की चपेट में आ (girl died due to lightning in kawardha )गई. पुलिस की मदद से मृतका का शव कुकदुर स्वास्थ्य केंद्र (Kukdur Health Center Kawardha) भेजा गया है जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा.





कैसे हुई घटना : युवती अपने गांव की अन्य महिलाओं के साथ रोज की तरह जंगल में गुल्ली बिनने गई थी. इसी दौरान शाम 4 बजे अचानक जोर से बिजली कड़कने लगी. तो सभी एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए. वहीं दूर एक पेड़ के नीचे मृतिका अश्विनी खड़ी थी.अचानक उसी पेड़ पर जोरदार बिजली (lightning in kawardha) गिरी. जिसमे अश्विनी झुलस गई.

मौके पर पहुंची पुलिस : कुकदुर थाना के प्रभारी सावन सार्थी ने बताया कि '' दौहानटोला गांव की युवती जंगल गुल्ली बिनने गई हुई थी. इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से युवती की मौत हो गई. पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच पर. पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.''