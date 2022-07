कवर्धा: कवर्धा के बोड़ला पुलिस ने कार मे गांजा तस्करी करते 1 महिला सहित 6 आरोपी को गिरफ्तार किया (smuggling ganja in Kawardha) है. आरोपियों के पास से 77.860 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया (Arrested for smuggling ganja in Kawardha )है.

ये है पूरा मामला: दरअसल, पूरा मामला जिले के बोड़ला थाना क्षेत्र का है. बोड़ला पुलिस को सूचना मिली कि रायपुर की ओर से जबलपुर की ओर जा रही सफेद रंग की टाटा टिगोर कार में सवार 6 लोग संदिग्ध लग रहे हैं. सूचना पर बोड़ला पुलिस ने रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे पर दतिलहा मंदिर के पास नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका और वाहन की तलास की. इस तलाशी में करीब 77 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया. पुलिस ने गांजा और वाहन को जब्त कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

गिरफ्त में गांजा तस्कर

अलग-अलग राज्यों में गांजा खपाने की तैयारी: पुलिस पूछताछ मे आरोपियों ने बताया कि सभी गांजा लेकर मध्यप्रदेश की ओर जा रहे थे. आगे अन्य डीलर को ये गांजा सौंपा जाना था. वहां से गांजा को अलग-अलग राज्यों में खपाने की तैयारी की जानी थी.

मुखबिर से मिली सूचना: एएसपी मनीषा ठाकुर रावटे ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की कार में 6 संदिग्ध हैं. जिसकी जानकारी के बाद पुलिस ने संदिग्ध वाहन की तलाशी ली. तलाशी के दौरान वाहन की डिक्की से 7 लाख रुपये के गांजे को बरामद किया. कुल गांजे का वजन 77.860 किलोग्राम है. सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. साथ ही आरोपियों के वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.