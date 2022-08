कवर्धा : जिले से होकर गुजरने वाली रायपुर- जबलपुर नेशनल हाईवे में आए दिन तरह-तरह के अवैध सामग्रियों के तस्करी की घटना सामने आती (Ganja smuggler arrested in Chilfi of Kawardha) है. पुलिस की सक्रियता से कई आरोपी गिरफ्तार किए जाते है, वहीं कभी-कभी तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं. यही कारण है नेशनल हाईवे के सभी पुलिस थाना में गांजा तस्करी को लेकर टीम अलर्ट रहती है. छत्तीसगढ़ के सीमा से लगे चिल्फी थाना पुलिस को सूचना मिली कि रायपुर की ओर से मध्यप्रदेश की ओर जा रही सफेद रंग की एक कार में बैठे व्यक्ति संदिग्ध लग रहे हैं.

कैसे हुई गिरफ्तारी : सूचना के बाद पुलिस ने थाना के सामने पुलिस ने चेकपोस्ट लगाकर चैकिंग (kawardha crime news) की. इसी दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी लेने पर वाहन के डिक्की मे 97.520 किलोग्राम बरामद हुआ है. पुलिस ने आरोपियों को तत्काल हिरासत में ले लिया और आरोपियों से पूछताछ कर रही (ganja taskari in chhattisgarh ) है. आरोपी ने अपना नाम रविंद्र सिंह निवासी इटावा उत्तरप्रदेश और होशियार सिंह निवासी अलीगढ़ उत्तरप्रदेश का रहने वाले बता रहे हैं. जो ओडिशा की ओर से उत्तरप्रदेश की ओर गांजा ले जा रहे (ganja smuggling from Odisha to up)थे. जहां वो अलग-अलग जगहों पर इसे खपाते.

ये भी पढ़ें- कवर्धा में 20 किलोग्राम गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

कितना गांजा बरामद : पुलिस ने 97.520 किलोग्राम गांजा तस्करी में इस्तेमाल कार, दो नग मोबाइल, फोन समेत कुल 13 लाख 95 हजार 200 रुपए की जब्ती की कार्रवाई की है. आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी है. एएसपी मनीषा ठाकुर रावटे ने बताया कि'' मुखबिर से सूचना मिली थी की एक सफेद रंग की कार रायपुर से मध्यप्रदेश की ओर जा रही है. वाहन संदिग्ध लग रहा था, सूचना पर चिल्फी पुलिस ने वाहन रोककर चैकिंग की. वाहन से भारी मात्रा मे गांजा बरामद हुआ है. पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों से पूछताछ कर न्यायालय मे पेश किया जा रहा है.''