पंडरिया : थाना पंडरिया के अंतर्गत ग्राम पुसेरा में दहेज लोभियों को पुलिस ने जेल भेजा (Dowry greedy jailed in Pandariya) है. पुलिस के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.जिसमे पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.





क्या है पूरा मामला : दिनांक 21.05.2022 को पीड़िता ने थाने में शिकायत दी कि उसकी शादी ग्राम पुसेरा के दुर्गेश चंद्राकर के साथ दिनांक 05.05.2021 को सामाजिक रिति रिवाज से हुई थी. शादी के 2-3 माह तक सब ठीक था.लेकिन उसके बाद ससुराल पक्ष ने पीड़िता को सामान के लिए ताना मारना शुरु किया. दहेज नहीं लाने पर पति, सास और ननद ने पीड़िता के साथ मारपीट की (Fight for dowry in Pandariya) थी.



जान से मारने की कोशिश : इस मामले में पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि ''20 मई की रात भी दहेज के लिए मारपीट की (Attempt to burn the victim alive in Pandariya) गई. यही नहीं पीड़िता के शरीर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जलाने की धमकी दी गई. जिसके बाद पीड़िता ने अपनी बहन को इस बात की जानकारी दी. परिजनों ने इसे गंभीरता से लेते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई.''