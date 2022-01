कवर्धा : कवर्धा जिले में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है. यहां के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा भी कोरोना संक्रमित (Kawardha DM Ramesh kumar Sharma Corona Infected) हो गए हैं. एहतियातन प्रशासन ने मुख्यालय के पांच किलोमीटर के दायरे के सभी निजी और शासकीय स्कूल बंद कर दिये हैं.

संपर्क में आने वालों से डीएम ने की कोविड टेस्ट की अपील

जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा की कोविड टेस्ट रिपोर्ट आज पॉजीटिव आई है. वे पिछले 3 दिनों से आइसोलेशन में थे. अब वे होम आइसोलेशन में रहकर अपना उपचार कराएंगे. उन्होंने बताया कि शुरुआत में सर्दी, बदन दर्द और हल्के फीवर जैसे लक्षण थे. इसके तुरन्त बाद उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया. तब से ही वे आइसोलेट थे. आज जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्होंने अपने सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों से कोविड जांच कराने की अपील की है.

जिले में अबतक कोरोना के 260 एक्टिव मरीज

कवर्धा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है. सोमवार रात तक कवर्धा जिले में 53 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे. अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 260 तक पहुंच चुकी है. इन सभी का होम आइसोलेशन और कोविड सेंटर में इलाज चल रहा है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से 18 जनवरी से शहर के सभी शासकीय और निजी स्कूलों को बंद (All private and government schools closed in Kawardha) कर दिया गया है.



जिले में अबतक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या

अबतक मिले मरीज-23021

अबतक स्वस्थ हुए मरीज-22474

एक्टिव मरीज की संख्या-260

अबतक हुई मरीजों मौत-280