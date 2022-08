कवर्धा : जिले के पांडातराई पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने के नाम से ठगी करने वाले 2 आरोपी (Two accused of cheating in Kawardha)मालिक राम बघेल और रज्जू टोण्ड्रे को गिरफ्तार किया (Cheating in the name of government job in Kawardha) है. आरोपियों ने पलानसरी निवासी कन्हैया लाल बंजारे की लड़की को मुंगेली जिला में एएनएम की सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगा था. जब चयन सूची में नाम नही आया तो पीड़ित ने अपने पैसे मांगे लेकिन दोनों पैसा देने में आनाकानी करने लगे. तब पीड़ित कन्हैया लाल बंजारे ने पांडातराई थाना में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों को 48 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया.





कैसे की थी ठगी : दरअसल वर्ष 2020 मे मुंगेली जिला मे स्वास्थ्य विभाग में ए.एन.एम की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला (Cheating in the name of government job in Kawardha) था. पीड़ित की बेटी ने भी वैकेंसी में ऑनलाइन फार्म भरा था. इसी दौरान किसी कार्य से पंडरिया एसडीएम कार्यालय जाना हुआ था. वहीं आरोपी रज्जू टोण्ड्रे और मालिक राम बघेल मिले. दोनों ने कन्हैयालाल को सरकारी नौकरी में आसानी से करवाने का झांसा दिया.इसके बाद कन्हैया ने बेटी के सारे दस्तावेज दोनों को (kawardha news)सौंपे.



पीड़ित के घर आए आरोपी : एक सप्ताह बाद दोनों आरोपी कन्हैयालाल के घर पलानसरी पहुंचे जहां पर नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए देने की बात कही. जिसमें डेढ़ लाख पहले और डेढ़ लाख नौकरी लगने के बाद देने को कहा. पीड़ित ने पैसों का इंतजाम करके पैसा दोनों को दे दिया. लेकिन जब चयन सूची जारी हुई तो बेटी का नाम नहीं आया. पैसा वापस मांगने पर दोनों ने आनाकानी करनी शुरु की. दो साल बीत जाने पर जब पैसा नहीं मिला तो पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी.पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर टीम बनाकर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.