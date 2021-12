कवर्धा: पंडरिया विधानसभा के ग्राम डबरी में सांस्कृतिक भवन एवं आंगनबाड़ी भवन के लोकार्पण कार्यक्रम (Inauguration Program Of Cultural Building and Anganwadi building in Dabri) में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ( Cabinet Minister Kawasi Lakhma) शामिल हुए. नगर पंचायत पंडरिया के हरिनाला के पास सोमनाथ प्रिंटर्स के उद्घाटन कार्यक्रम (Inaugural program of Somnath Printers Harinala) में भी उन्होंने शिरकत की. इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और स्थानीय लोग मौजूद थे.

मंत्री कवासी लखमा का पंडरिया ब्लॉक दौरा

आबकारी उद्योग एवं वाणिज्यक कर मंत्री कवासी लखमा पंडरिया ब्लॉक के एक दिन प्रवास पर है. जहां क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लोकार्पण एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए.