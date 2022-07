कवर्धा : जिले का बोड़ला नगर पंचायत जिले की राजनीति में बड़ा अहम स्थान रखता (Bodla Nagar Panchayat longs for road drain and infrastructure) है. लेकिन नगर पंचायत की स्थिति वर्षो बाद भी सुधर नही पाई है. आज भी 20 साल पहले ग्राम पंचायत होने के दौरान बनी नालियों से ही काम लिया जा रहा है. साथ ही महीनों से सफाई भी नही हो पाई है. जिसके चलते नालियां जाम हैं .नालियों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है. वहीं वार्डों की गलियां कीचड़ से भरी हैं. चलने लायक ही नही हैं.



नहीं हुआ विकास : जिला मुख्यालय से मात्र 22 किमी की दूरी पर होने के बाद भी क्षेत्र का विकास न होना जनप्रतिनिधियों की बड़ी लापरवाही दर्शाती (No development work in Bodla Nagar Panchayat ) है. बोड़ला नगर पंचायत आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं.नगर के 15 वार्डों की स्थिति वर्षो पुराने गांवों की ही तरह आज भी है.नगर की गलियां कीचड़ से भरी हुई हैं.नालियों में भरी गंदगी से बीमारी का डर बना हुआ है.

क्यों नहीं हुआ विकास : भाजपा इस मामले में नगर पंचायत की कमान संभाले कांग्रेस की आपसी खींचतान का आरोप लगा रही (Ward in Bodla Nagar Panchayat is in ruins ) है. भाजपा का आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों के बीच तालमेल नही है. यही कारण है कि नगर का विकास अटका हुआ है.जबकि मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष सावित्री साहू मीडिया से बचते नजर आई. नगर पालिका सीएमओ अश्विनी शर्मा बड़े ही ईमानदारी से नगर मे विकास का नही होना स्वीकार करते हुए आगे नगर विकास की प्लानिंग करने की बात कह रहे हैं.