कवर्धा में बीजेपी का प्रदर्शन

कवर्धा: भाजपा कार्यकर्ता रैली निकालकर कवर्धा विधानसभा कार्यलय का घेराव करने निकले थे. लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सिग्नल चौक पर बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया. प्रदर्शनकारियों को रोके जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई. जिस पर सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जल्द निराकरण करने की बात कही.



"नगरवासियों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं": भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकूर ने आरोप लगाते हुए कहा कि "जिले में 70 प्रतिशत से अधिक परिवार को प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जा रहा है. जिन्हें मिला उनका दुसरे और तीसरे किस्त की राशि नहीं दी जा रही है. साथ ही नगरपालिका क्षेत्र के रहवासी लोगों को पट्टा वितरण भी नहीं किया जा रहा है. नगर पालिका प्रशासन ने शहर मे साफ-सफाई, नाली, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाएं नगरवासियों को उपलब्ध नहीं कराई हैं. जिससे आम लोग बेहद परेशान है.

"अपराध को रोकने में कानून व्यवस्था फेल": भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकूर ने आगे कहा कि "जिले में लुट-चोरी, बलात्कार, हत्या, एक्सिडेंट जैसी घटना बढ़ाने लगी है. जिले के छोटे-छोटे बच्चे शराब, गांजा, सिलोसन, इंजेक्शन जैसा नशा कर बिगड़ रहे हैं. इन सभी बढ़ते अपराध को रोकने में कानून व्यवस्था फेल हो गई है. इन सभी समस्याओं को दूर करने को लेकर आज भाजपा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विधानसभा कार्यालय घेराव किया. जल्द ही समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो आगे फिर से प्रदर्शन किया जाएगा."

क्या कहते हैं अधिकारी : कवर्धा एसडीएम पीसी कोरी ने बताया कि " प्रधानमंत्री आवास, पट्टा वितरण और नगर की मूलभूत सुविधा और जिले में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारी विधानसभा कार्यालय का घेराव करने का भी प्रयास किया. लेकिन पुलिस जवानों ने उन्हें रोक दिया. सिग्नल चौक में ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौपा है. प्रधानमंत्री आवास और पट्टे की बात है तो यहां दोनों पात्र हितग्राहियों को ही दिया जाता है. इसके लिए हम सर्वे कराते है और सर्वे के आधार पर पात्र हितग्राहियों को दिया जा रहा है. सफाई और सड़क समस्याओं को देखा जाएगा. रही बात अपराध की तो पुलिस अपना काम कर रही है.