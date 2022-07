जशपुर : एक पति को अपनी पत्नी को फोन पर बात करने से मना करना महंगा पड़ गया. पत्नी ने पति पर पेट्रोल डालकर आग लगा (Wife burns husband alive in Jashpur) दी. आग से जलते हुए पति की बेटियों और पड़ोसियों ने जान बचाई और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया. इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.



क्यों हुई वारदात : घटना के सम्बंध में कोतवाली के इंचार्ज केपी. सिंह ने बताया कि ''पीड़ित के 21 वर्षीय बेटी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता ने 2012 में दूसरी शादी बिरसमनी बाई से की थी. जिनसे 2 बच्चे हैं. प्रार्थिया की सौतली मां बिरसमनी बाई आए दिन किसी अन्य व्यक्ति से मोबाइल से बात किया करती थी. जिसे लेकर हमेशा विवाद होता था. 21 जुलाई की रात 9:00 बजे भी बिरसमनी बाई किसी से मोबाइल में बात कर रही थी. जिसे देखकर उसके पिता ने बिरसमनी बाई को फोन में किससे बात करती हो कहकर पूछा.लेकिन बिरसमनी बाई नाराज हो (Burning husband saved neighbors in Jashpur) गई. इसके बाद प्रार्थिया और उसकी छोटी बहन को घर के एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया.''



पत्नी ने धमकी के बाद पति को जलाया : प्रार्थिया के मुताबिक '' बिरसमनी बाई अपने पति को रोज मुझसे मोबाइल में बात करने के संबंध में पूछते रहते हो. आज तुम्हें जान से मारकर खत्म कर दूंगी कहकर घर में रखे मोटर सायकल से पेट्रोल निकालकर अपने पति के ऊपर छिड़क दी और आग लगा (Wife burns husband by pouring petrol in Jashpur) दी.फिर फरार हो गई.



जलते हुए पिता ने कमरा खोला : प्रार्थिया के पिता ने जलते हुए कमरे के पास जाकर बाहर से बंद दरवाजे को खोला. इस पूरी घटना को पीड़ित की बेटी खिड़की से देख रही थी. जिसके बाद आसपास के लोगों को आवाज देकर बुलाया और आग से जलते हुए पीड़ित को बचाया (Wife arrested for burning husband in Jashpur) गया. पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या करने के प्रयास का मामला दर्ज किया. वहीं आरोपित बिरसमनी बाई को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.