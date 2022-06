जशपुर : जिले के पत्थलगांव में पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को पति ने धारदार कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर मौत के घाट उतार दिया है, मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरा मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के चंदरपुर गांव का है. जहां बीती रात को मृतक शराब के नशे में पड़ोसी शादीशुदा महिला से छेड़छाड़ कर रहा था. जिसकी जानकारी आरोपी रामकुमार को लगी कि उसकी पत्नी के साथ मृतक मुकेश पैकरा ने छेड़खानी की (Punishment for molesting wife in Jashpur ) है. यह सुनते ही आरोपी आग बबूला हो गया और आरोपी रामकुमार कुल्हाड़ी लेकर मृतक मुकेश के घर पहुंचा.

कैसी की हत्या: रामकुमार जब मुकेश के घर पहुंचा तो वो शराब के नशे में आंगन में खाट लगाकर सो रहा था.इसके बाद रामकुमार ने पूरी ताकत से मुकेश की गर्दन पर वार किया.जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो (Youth killed with an ax in Jashpur) गई. जिससे मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी हत्या की घटना को अंजाम देकर सीधे सरपंच के पास पहुंचा. सरपंच को जैसे ही हत्या की बात पता चली उसने पुलिस को सूचना दी.

आरोपी को किया गिरफ्तार : वहीं हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मामले का जांच करते हुए आरोपी को उसके ही घर से ही हिरासत में लिया गया.मृतक आरोपी का रिश्ते में भांजा लगता (uncle killed nephew in jashpur) था.