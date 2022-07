जशपुर : पुलिस ने शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया (Two accused of cheating of fifty lakhs arrested in Jashpur) है. गिरफ्तार किए गए आरोपी रायपुर राजनांदगांव रहने वाले हैं. आरोपियों ने मिलकर बेरोजगारों से 50 लाख से अधिक की ठगी को अंजाम दिया था



क्या है पूरा मामला : मामले की जानकारी देते हुए कुनकुरी थाना प्रभारी (kunkuri police station incharge) भास्कर शर्मा ने बताया कि ''शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला कुनकुरी थाने में दर्ज कराया गया था. ग्राम घटगांव के रहने वाले पीड़ित अनिरुद्ध भगत ने पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि डी एन मिश्रा,नासरीत तिग्गा और तेजप्रकाश टोप्पो ने उसके समेत कई लोगों से भृत्य के पद पर नौकरी लगाने के नाम से लाखों रुपए की ठगी की (Fraud of fifty lakhs in the name of setting up a job in Jashpur) है.





आरोपियों की हुई गिरफ्तारी : पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत की जांच उपरांत प्रमाणित पाए जाने पर कुनकुरी पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी द्वारिका नाथ मिश्रा निवासी कुनकुरी, नासरित तिग्गा निवासी बरांगजोर कुनकुरी और तेज प्रकाश टोप्पो निवासी खरवा टोली कुनकुरी को पूर्व में 1 जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.गिरफ्तार कर भेजे गए आरोपियों द्वारा मामले में दो आरोपियों कोमल सिंह और सुरम पल्ली श्रीनिवास को पैसे देने की बात कही गई थी जिनकी गिरफ्तारी शेष थी. जो वर्तमान में रायपुर के जेल में बंद थे. पुलिस ने आरोपी कोमल सिंह महानदियां और सुरम पल्ली श्रीनिवास राव को प्रोडक्शन वारंट पर सेंट्रल जेल रायपुर से लाया.

ये भी पढ़ें-जशपुर में शातिर ट्रैक्टर चोर ऐसे हुआ गिरफ्तार ?



कितने की ठगी : वहीं मामले को लेकर पुलिस के पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि ''लगभग 50 लाख रुपए जशपुर एवं कुनकुरी क्षेत्र के लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर सभी मिलकर पैसा लिए थे.'' पुलिस ने आरोपी सूरम पल्ली से रायपुर सिविल लाइन थाना में एक लाख 40 हजार रुपए एवं एक नग मोबाइल जब्त किया है. वहीं आरोपी कोमल महानदिया से नई कार और 50 हजार रुपए जब्त किया गया है. मामले में दोनों ही आरोपियों को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.