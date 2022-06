जशपुर : जिले के पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में दो दिवसीय दौरे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीन जगहों पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं. लेकिन मुख्यमंत्री के ग्राम बटइकेला पहुंचने से चंद मिनट पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश ( Trying to oppose CM Bhupesh in Jashpur)की. जिसे पुलिस ने असफल कर दिया . वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. हालांकि की अब तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है.

क्यों किया सीएम का विरोध : जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुलदुला में डॉक्टर के साथ मारपीट एवं असामाजिक तत्वों के गौ मांस सहित दूषित जल पूजा स्थल फेंकने के मामले को लेकर विरोध की चेतावनी दी (Police caught BJYM workers in Jashpur) थी.लेकिन विरोध शुरू होने से पहले ही पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले (Opposing CM Bhupesh before meeting was expensive ) लिया. आप को बता दें मुख्यमंत्री पत्थलगांव विधानसभा प्रवास में सबसे पहले बटईकेला पहुंचे हैं. जहां छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा की. मुख्यमंत्री ने बटईकेला के ग्रामीणज़नों से शासकीय योजनाओं की क्रियान्वयन की जानकारी ली. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बटईकेला के पुराने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और क्षेत्र,राज्य और देश के लोगों की समृद्धि की कामना की.

बटईकेला में मुख्यमंत्री का अनोखा स्वागत: ग्रामीणजनों ने सरई पत्तों की बनी माला और छिन्द पत्ते से बने परम्परागत गुलदस्ते से सीएम भूपेश का स्वागत किया. स्थानीय लोगों ने सीएम को छिन्द पत्तों से बनाई गई आकर्षक हैट, कांसाबेल महिला समूह के हथकरघा अंगवस्त्र भी भेंट (Unique welcome of CM Bhupesh in Bataikela) किया. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जिले के बागबहार रवाना होंगे. यहां भेंट मुलाकात और भोजन करने के बाद पत्थलगांव पहुंचेंगे. सीएम भूपेश आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण करने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्व इंदिरागांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे. सीएम समाज के लोगों से मुलाकात के बाद पत्थलगांव में रात्रि विश्राम करेंगे.