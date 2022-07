जशपुर : जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र के ग्राम गड़ला में बीते 8 और 9 जुलाई की मध्य रात संदीप पन्ना और उनकी पत्नी द्रोपदी की हुई हत्या के मामले में जशपुर पुलिस की टीम ने तीन आरोपितों को झारखंड से गिरफ्तार किया (Three shooters involved in kansabel double murder arrested) है. गिरफ्तार आरोपितों पर 1 लाख 20 हजार रूपए लेकर मृतकों की गोली मार कर हत्या करने का आरोप ( murder took place in village Gadla of Kansabel police station area) है. जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय ने बताया कि '' मृतिका द्रोपति बाई के पूर्व पति जयनाथ सिंह की उक्त रिपोर्ट पर कांसाबेल थाना (Kansabel police station area) में अज्ञात आरोपियों धारा 302, 120(बी) और 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंर्तगत अपराध पंजीबद्ध मामले की जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान स्नीफर डाग ब्रूजों के सहयोग से दर्शन राम,संदीप राम और शिवमंगल उर्फ बंदरा को गिरफ्तार किया गया था.

क्यों हुई थी हत्या : हत्या के इस अपराध में अपनी ​संलिप्तता स्वीकार करते हुए इन आरोपितों ने बताया कि '' मृतक संदीप पन्ना और दर्शन के बीच पट्टे की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इस विवाद के कारण ही संदीप और दर्शन की बीच मारपीट की घटना हुई थी. इस घटना में आरोपित दर्शन का हाथ टूट गया था. बेदम पिटाई करने के बाद मृतक संदीप पन्ना और द्रोपदी ने दर्शन को जान से मारने की धमकी दी थी. इससे डर कर दर्शन दूसरे गांव में अपने भाई के पास छिपा हुआ था. अपने साथ हुए मारपीट का बदला लेने और जान बचाने के लिए आरोपित दर्शन राम ने एक फरार आरोपित की सहायता से संदीप और द्रोपदी की हत्या के लिए झारखंड रांची के बुंडु निवासी कृष्णा दास गोस्वामी,लोहरदगा जिले के थाना सेन्हा के पहानटोली निवासी लखन उरांव और रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ निवासी लालकुमार चौहान से सौदा किया.

कैसी की थी हत्या : पूरी योजना बनाकर 8 और 9 जुलाई की मध्य रात को आरोपितों ने शराब मांगने के बहाने संदीप पन्ना के घर पर घुसे. जहां संदीप पन्ना और द्रोपदी की गोली मारकर हत्या कर दी. पूछताछ करने गिरफ्तार शूटरों ने बताया कि ''आरोपी दर्शन राम ने हत्या के लिए 1 लाख 20 हजार रूपए दिए थे. आरोपितों की निशानदेही पर जशपुर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार, एक देशी रिवाल्वर, एक स्कूटी और बाइक जब्त की है.

आरोपी पहले भी कर चुका है हत्या : दोहरे हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपित कृष्णा दास गोस्वामी 2018 में हुए बुजुर्ग की हत्या के मामले में भी आरोपित (Shooters arrested from Jharkhand in Kansabel murder case) है. पुलिस के अनुसार अरोपित कृष्णा ने पूछताछ में बताया कि ''वर्ष 2018 में ग्राम धुरियाअंबा चौकी करडेगा में एक मकान में बुजुर्ग महिला और पुरूष रहते थे. जिनके घर में बकरा,बकरी चोरी के दौरान विरोध कर रहे बुजुर्ग पर कृष्णा ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी. इस घटना में वृद्वा गंभीर रूप से घायल हुई थी. इस घटना की रिपोर्ट चौकी करडेगा में पंजीबद्ध है.