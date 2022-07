जशपुर : सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आज के समय में आम बात हो गई है यह जितना सरल और आसान लगता (Social media friendship became expensive in Jashpur) है. वहीं इसके दुष्परिणाम भी निकल कर सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया (Blackmail by making obscene video of minor in Jashpur) है, सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग लड़की से संपर्क कर उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का. इस मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है. वहीं इसी घटना में संलिप्त आरोपी राहुल प्रसाद को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी (Jashpur Crime News) है.

कैसे की ब्लैकमेलिंग : थाना प्रभारी रवि शंकर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि '' सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग का अश्लील फोटो वीडियो (Jashpur News) बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है.जशपुर सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका राहुल प्रसाद से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से साल 2021 में संपर्क हुआ. प्रार्थिया के साथ आरोपी ने जबरदस्ती कर उसका अश्लील फोटो वीडियो ले लिया.इसके बाद उसे ब्लैकमेल करना शुरु किया.

ये भी पढ़ें- जशपुर में मासूम से सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी : शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और पॉक्सो एक्ट मामला दर्ज करते हुए आरोपी राहुल प्रसाद को प्रिंस चौक सिमडेगा झारखंड से 28 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. वहीं इसी मामले में दूसरे आरोपी इरशाद खान जो कि फरार चल रहा था जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी. दूसरा आरोपी इरसाद खान भी पीड़िता को बहला फुसलाकर अश्लील वीडियो बनाकर प्रथम आरोपी राहुल प्रसाद को वीडियो एवं फोटो भेज दिया गया था और फरार चल रहा था. साइबर सेल की मदद से आरोपी इरशाद खान डंगालपाड़ा जिला ठुमका झारखण्ड को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है.