जशपुर : जिले के दोकड़ा चौकी क्षेत्र में दंपती की गोली मारकर हत्या के षड़यंत्र रचने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया (kansabel double murder exposed) है. आरोपियों ने 1 लाख 20 हजार की सुपारी देकर दंपति की हत्या कराई थी. जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर यह पूरी वारदात (kansabel double murder for land dispute)हुई. वहीं हत्या करने वाले तीन आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है. पुलिस को इसे लेकर महत्वपूर्ण सुराग भी मिले (Couple was murdered in Jashpur) हैं. जल्द ही आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार करने के दावा कर रहीं है.

कांसाबेल दोहरे हत्याकांड का खुलासा

इस संबंध में जशपुर पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर (Jashpur Superintendent of Police D Ravi Shankar) ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि "कांसाबेल थाना के दोकड़ा चौकी क्षेत्र के ग्राम जामुंडा में 9 जुलाई की रात्रि लगभग 10:00 बजे संदीप पन्ना एवं द्रोपती बाई की अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने द्रोपती बाई के पूर्व पति जयनाथ सिंह की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था. प्रकरण की विवेचना और आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय एवं कुनकुरी एसडीओपी मनीष कुमार के द्वारा स्पेशल टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर दर्शन राम, संदीप राम और शिवमंगल को अभिरक्षा में लेकर मामले की पूछताछ शुरू की.''पुलिस द्वारा पूछताछ में दर्शन राम ने बताया कि '' उसे शासन द्वारा जमीन का पट्टा प्रदान किया गया है. ठीक उसी के बगल में संदीप पन्ना की भी जमीन है. जिसे लेकर हमेशा विवाद होता था. 23 अप्रैल को जमीन विवाद को ही लेकर टीका द्रोपती बाई एवं संदीप पन्ना ने उसे लाठी डंडे से जमकर पीटा. इस दौरान उसका हाथ भी टूट गया था. संदीप पन्ना ने उसे मारने के लिए टांगी लेकर भी दौड़ाया था. लेकिन उसने भाग कर अपनी जान बचा ली थी.इस रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर दर्शन राम ने अपने ही गांव के संदीप राम, शिवमंगल राम उर्फ बंदरा से मिल कर संदीप पन्ना तथा द्रोपती की हत्या करने की साजिश रची थी. इस दौरान संदीप पन्ना की हत्या के लिए दर्शन ने एक फरार आरो​पी की सहायता से पड़ोसी राज्य झारखंड से किराए के चार हत्यारों से 1 लाख 20 हजार रूपए में सौदा किया. सौदा तय होने के बाद 9 जुलाई को दिन में झारखंड से आए तीन शूटर और गिरफ्तार आरोपी ने डंडाजोर के जंगल में एकत्र होकर हत्या की योजना बनाई. योजना को मूर्त रूप देने से पहले सभी आरोपी 9 जुलाई की रात को कटंगखार के बैगामुड़ी नाला के पास फिर जुटे और सब ने मिल कर शराब पी, शूटरों ने हत्या से पहले मृतक के घर की रेकी की.घटना स्थल की रेकी और संदीप पन्ना का चेहरा पहचानने के बाद शूटर रात लगभग 10 बजे घटना स्थल पहुंचे और शराब मांगने के बहाने संदीप के घर में घुसे. इस समय मृतिका द्रोपदी अपने पति के साथ बैठ कर खाना खा रही थी. आवाज सुनकर संदीप पन्ना भोजन की थाली लेकर बाहर निकला था. उसके सामने आते ही हत्यारों ने संदीप को पकड़ लिया और सिर में बंदूक सटा कर फायर कर दिया. गोली चलने की आवाज सुनकर संदीप की पत्नी द्रोपदी बाहर निकली और पति की खून से लथपथ लाश और हत्यारों के हाथ में बंदूक देख कर भागने का प्रयास किया. लेकिन हत्यारों ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया और संदीप पन्ना के शव के पास लाकर उसे भी गोली मार दी.इस सनसनी खेज दोहरे हत्याकांड के साजिशकर्ता दोकड़ा के नवाटोली निवासी दर्शन राम, संदीप राम,और शिवमंगल उर्फ बंदरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इन आरोपियों को शूटरों से मिलाने वाला और हत्या की घटना को अंजाम देने वाले तीन शूटरों की तलाश में जशपुर पुलिस की तीन टीम झारखंड अलग-अलग स्थानों पर डटी हुई है. एसपी डी रविशंकर ने कहा कि जल्द ही शूटरों को भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए एएसपी प्रतिभा पांडेय,कुनकुरी के एसडीओपी मनीष कुंवर,कुनकुरी के थाना प्रभारी भास्कर शर्मा,कांसाबेल के थाना प्रभारी एसआर चौहान के साथ पूरी टीम की एसपी ने प्रशंसा की है.