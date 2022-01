जशपुर: जिले की नारायणपुर पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को ओडिशा के सुंदरगढ़ से गिरफ्तार किया (Accused of raping minor on pretext of marriage arrested from Odisha) है. मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जानकारी दी कि थाना नारायणपुर क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराया कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी 19 जनवरी से गायब है. उसे आरोपी राकेश तिर्की बहला-फुसलाकर भगा ले गया (Rape accused arrested from Odisha) है.

मुखबिर की सूचना पर मिली जानकारी

पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ थाना नारायणपुर में मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई. इसके बाद मुखबिर की सूचना और सायबर सेल के सहयोग से आरोपी राकेश तिर्की का सुन्दरगढ़ में होने की सूचना मिली. फिर तत्काल नारायणपुर थाना प्रभारी निरीक्षक जीवन जांगड़े ने पुलिस टीम के साथ सुन्दरगढ़ जाकर तलाश की. वहां से आरोपी दीपक राकेश तिर्की के कब्जे से नाबालिग लड़की को बरामद किया गया.

बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपी

पीड़िता ने बताया कि उसे राकेश बहला-फुसलाकर सुन्दरगढ़ ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया. मामले में आरोपी राकेश को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा दिया गया है.