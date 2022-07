जशपुर : जिले की कुनकुरी पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया ( Interstate thug gang busted in Jashpur) है. पुलिस ने इन आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर नवादा बिहार से लेकर आई है. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एटीएम कार्ड स्वाइप मशीन, घटना में इस्तेमाल XUV कार, 1 देशी कट्टा,3 मैग्जीन,1 राउंड एवं 6 नग मोबाइल भी जब्त किया है.

कब की थी ठगी : इस संबंध में कुनकुरी थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ''26 मार्च 2022 को पीड़ित नवीन कुजूर निवासी डिपाटोली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एसबीआई एटीएम कुनकुरी में पैसे निकालने गया था. उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पीछे आकर पैसा निकालने का तरीका बताते हुए एटीएम कार्ड को बदल दिया . इसके बाद 17 हजार 500 रुपए की ठगी की (Cheating by changing ATM in Jashpur) गई.वहीं दूसरी घटना में कुनकुरी थाना क्षेत्र के ही भूलेश्वर यादव निवासी चुल्हापानी हर्राडांड ने भी 24 मई को रिपोर्ट दर्ज कराया कि एचडीएफसी बैंक कुनकुरी में वह पैसा निकाल रहा था. उस दौरान उसके पास 4 अज्ञात लोग आकर पैसा निकालने का तरीका बताते हुए एटीएम कार्ड की बदली कर लिए. उससे 75000 हजार रुपए की ठगी की (ATM thug gang active in Jashpur) गई. वहीं तीसरी घटना 25 मई 2022 को घटी. जिसकी रिपोर्ट थाना क्षेत्र के ग्राम गडाकाटा के रहने वाले अंशुमाला कुजूर दर्ज कराई थी. वह SBI एटीएम में पैसा निकाल रही थी. उस समय अज्ञात व्यक्ति पीछे से आकर पैसा निकालने का तरीका बताते हुए एटीएम को बदली कर 97,500 हजार रुपये की ठगी कर लिया. इन तीनों ही मामले को पुलिस ने दर्ज कर लिया था और लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी.

सीसीटीवी से हुआ खुलासा : पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज सहित आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही थी तभी जांच के दौरान आरोपियों की पतासाजी एवं धर-पकड़ हेतु सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया. सीसीटीवी फुटेज में 4 व्यक्ति मिलकर बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड की बदली करते हुए ठगी करते दिखाई दिए. ये सभी कार से ठगी करने आते थे. उनकी तस्वीर सीसीटीवी में नजर आई जो सीसीटीवी में कैद (Kunkuri team of Jashpur caught the thugs) है. साथ ही इन आरोपियों के द्वारा छत्तीसगढ़ के अन्य जिले सरगुजा के अंबिकापुर, सीतापुर के क्षेत्रों में भी ठगी को अंजाम दिया गया था. मामले में पुलिस ने टीम बनाकर बिहार नवादा के लिए रवाना किया.जहां प्रोडक्शन वारंट के आधार पर पुलिस ने राजेश कुमार ,निशांत कुमार ,दीपक कुमार और राहुल कुमार को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से एटीएम कार्ड स्वाइप मशीन, घटना में प्रयुक्त XUV कार, 01 देशी कट्टा, 03 मैग्जीन, 1 राउंड एवं 6 नग मोबाइल जब्त किया है.आरोपियों को गिरफ्तार कर अंबिकापुर जेल भेजा गया है.