जशपुर : शासकीय जमीन की हेराफेरी कर लाखों रुपए में बेचने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया (Cheating of lakhs by claiming government land in Jashpur as your own)है. आरोपियों ने शासकीय जमीन को स्वयं की जमीन बताकर धोखाधड़ी से बेच दी थी. धोखे का शिकार हुई महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.



कैसे की धोखाधड़ी : मामला जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है. इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पत्थलगांव क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 23 जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि मार्च 2022 में रामनारायण ठाकुर ने शैलेष भगत एवं अन्य 1 व्यक्ति को इसके घर में लाकर बोला कि शैलेष भगत के पुत्र का रायपुर में तत्काल ऑपरेशन कराना है. इसके लिये रकम की आवश्यकता है. जिसके बाद महिला को झांसे में लेकर शासकीय जमीन को निजी जमीन बताकर पीड़िता को 40 डिसमिल जमीन बेच दी. इस दौरान पीड़िता ने शैलेश भगत को 5 किस्तों में 5 लाख 30 हजार का भुगतान भी कर (Woman cheated of five lakhs in Pathalgaon)दिया.



रजिस्ट्री में खुली पोल : इसके बाद जब पीड़िता ने जमीन की रजिस्ट्री कराने को कहा तो दोनों टाल-मटोल करने लगे.प्रार्थिया ने जमीन के आसपास के लोगों और ग्राम सरपंच से जानकारी ली तो पता चला कि उक्त जमीन शासकीय (Sold government land in Pathalgaon on the pretext) है. जिसके बाद शैलेष भगत से दी गई रकम को वापस मांगने पर शैलेष भगत ने पांच लाख दस हजार रुपए का चेक पीड़िता को दिया. लेकिन ये चेक भी बाउंस हो गया.

पुलिस में शिकायत : पैसे नहीं मिलने पर पीड़िता नेपुलिस से शिकायत की.पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद दोनों ही आरोपियों को धोखा देने के केस में गिरफ्तार कर लिया.वहीं मामले में एक आरोपी फरार है, जिसकी लगातार पुलिस पता-तलाश कर रही है.