जशपुर : जिले के बगीचा विकासखंड में बॉक्साइट उत्खनन (bauxite mining in Jashpur) को लेकर 22 सितंबर को होने वाली जनसुनवाई के विरोध में भाजपा सामने आ खड़ी हुई है. जिस लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपाइयों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. जिसमें सांसद गोमती साय, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सहित पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जूदेव एवं वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार राय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद (BJP opposition to bauxite mining in Jashpur) रहे.

जशपुर में बॉक्साइट खनन को लेकर बीजेपी का विरोध

बीजेपी करेगी विरोध : बैठक में सर्वसहमति से निर्णय ले लिया गया कि बाक्साइट उत्खनन के लिये पर्यावरण अनुमति के लिये घोषित लोक जनसुनवाई का भाजपा पुरजोर विरोध करेगी. भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार राय ने कहा कि '' जशपुर कलेक्टर ने जनसुनवाई बाक्साइट उत्खनन को लेकर किया जा रहा है, उक्त उत्खनन को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल निर्मित हो रहा. यहां की सुंदरता और वनों को नष्ट करने का षडयंत्र रचा जा रहा है. जिसका पुरजोर विरोध होगा. स्व.कुमार दिलीप सिंह जुदेव ने भी क्षेत्र को उद्योग मुक्त रखने का बात कहा थी. उनकी बातों को स्मरण करते हुए क्षेत्र को सुरक्षित रखने भाजपा संकल्पित है.''

नहीं लगने दिया जाएगा उद्योग : पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि ''संत गहिरा गुरु की तपोभूमि सरधापाठ में लोक जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें ग्रामीणों की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने कहा कि उद्योग आने के बाद रोजगार तो मिलता है लेकिन ग्रामीण मात्र मजदूर बन कर रह जाते हैं. उद्योग लगने से स्थानीय लोगों का फायदा नही होने के कारण ही वे इसका विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बाक्साइट उत्खनन के मामले में ग्राम सभा के माध्यम से भी विरोध प्रदर्शन का योजना बैठक में बना है. ग्राम सभा को सबसे बड़ी ताकत दी गई है.''

कांग्रेस कर रही अन्याय : रायगढ़ लोकसभा सांसद गोमती साय (Raigarh Lok Sabha MP Gomti Sai) ने कहा कि ''दिलीप सिंह जुदेव का कल्पना हरा भरा जशपुर का सुरक्षित रखने का है. उनकी कल्पना के साथ आज तक कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने दिया गया और पर्यावरण को सुरक्षित रखा गया. लेकिन कांग्रेस की सरकार में यहां की हरियाली और वन संपदा से छेड़छाड़ दूसरी बार किया जा रहा है. जिसमें कांग्रेस के जनप्रतिनिधि की मिलीभगत स्पष्ट देखी जा रही है. उन्होंने कहा पहाड़ी कोरवा राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र हैं जिसका खुद संरक्षक राष्ट्रपति होता है . इन पहाड़ी कोरवाओं की जमीन नहीं बेची जा सकती. लेकिन कांग्रेस की सरकार पहाड़ी कोरवाओं की जमीन को खरीदने का अनोखा कारनामा कर रही है.

बॉक्साइट खनन का विरोध : जशपुर जिला पंचायत अध्यक्ष रायमुनि भगत ने कहा कि '' पाठ क्षेत्र में बॉक्साइट खनन किसी भी हालत पर नहीं होने दिया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी. साथ में क्षेत्र की जनता फिर खुलकर सामने आएगी.''