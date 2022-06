जशपुर : जिले के पत्थलगांव में कोयला फैक्ट्री गली में बीती रात को चोरों ने तीन घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया और लाखों रुपयों की ज्वेलरी समेत नगदी रकम ले (Three houses stolen together in Pathalgaon) उड़े. आप को बता दें इसमें एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया हुआ था. इसी फ़ायदा उठाकर चोरों ने सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है.वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है.

जशपुर के पत्थलगांव में बड़ी चोरी की वारदात

पत्थलगांव शहर में चोरों ने एक ही मोहल्ले के तीन घरों को अपना निशाना(Theft in three houses in Pathalgaon) बनाया. हालांकि तीन घरों में कितने रुपयों और संपत्ति की चोरी हुई है.इसका आंकलन किया जा रहा है. पुलिस ने सूचना के बाद डॉग स्कवॉड के साथ मौके का मुआयना किया.सीसीटीवी के आधार पर चोरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

पुलिस पर सवालिया निशान :आपको बता दें कि एक ही रात में तीन घरों में चोरियां होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है. आपको बता दें कि इससे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी की वारदात हुई थी. लेकिन अभी तक चोर नहीं पकड़े (Big theft incident in Jashpur Pathalgaon) गए.