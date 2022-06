जशपुर : जशपुर के आदिवासी छात्रावास में सफाईकर्मी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा ( Dirty picture in Jashpur Balak Ashram) गया. जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे छात्रावास में ही बंद कर दिया. सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने सरपंच और छात्रावास अधीक्षक की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर,स्वीपर और महिला को बाहर निकाला. घटना के बाद से गांव में काफी हलचल मची है. वहीं,प्रशासनिक हलके में भी इस शर्मनाक मामले के उजागर होने के बाद से अधिकारी भी सकते में हैं. आनन फानन में आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त बीके राजपूत ने विवादों के घेरे में आए सफाईकर्मी त्रिलोचन यादव को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है.



कहां का है मामला : जिले के बगीचा तहसील के ग्राम गुम्हारकोना के बालक आश्रम (balak ashram of village Gumharkona of Garden Tehsil) में ये शर्मनाक घटना हुई है. जानकारी के अनुसार रविवार की रात लगभग 9 बजे,यहां का स्वीपर त्रिलोचन यादव किसी महिला को लेकर आश्रम पहुंचा. उसने वहां रात्रिकालिन ड्यूटी में तैनात भृत्य बुधनाथ से आश्रम की चाबी ली और अंदर चला गया. ग्रामीणों ने बताया कि आपत्तिजनक हालत में दोनों ने आश्रम में रात्रिकालीन एक दूसरे की सेवा की. आश्रम समिति के अध्यक्ष ने सोमवार की सुबह 3 बजे इसकी जानकारी आश्रम के अधीक्षक सुरेश राम को फोन पर दी.



मौके पर पहुंचे ग्रामीण : आश्रम की डर्टी पिक्चर की कहानी पूरे गांव में आग की तरह फैली.जिसके बाद महिला का पति भी मौके पर पहुंचा.इसके बाद उसने ग्रामीणों को बताया कि महिला बाजार करने गई थी. इसके बाद उसने बस छूटने की जानकारी अपने पति को दी.लेकिन पति को यकीन नहीं हुआ.लिहाजा वो उसे ढूंढते हुए आश्रम आ पहुंचा. जहां उसकी पत्नी एक स्वीकर के साथ रंगरेलिया मना रही थी.



रात भर आश्रम में बंद थे दोनों : वहीं सुबह आश्रम अधीक्षक ने सरपंच और अन्य ग्रामीणों को बुलाकर दोनों को आश्रम से बाहर निकाला और पंचनामा करते हुए शीर्षस्थ अधिकारियों को इसकी जानकारी (Sweeper dirty game in Balak Ashram) दी. फिलहाल मामले में आश्रम अधीक्षक ने भृत्य के निलंबन की मांग की है.



सफाईकर्मी हुआ बर्खास्त : मामला उजागर होने के बाद घटना की गंभीरता को भांपते हुए आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त बीके राजपूत ने विवादों के घेरे मे आए सफाईकर्मी त्रिलोचन यादव को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया (Sweeper Trilochan Yadav of Gumharkona Balak Ashram suspended) है. अपने आदेश में उन्होनें बताया है कि मंडल संयोजक की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.