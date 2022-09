जशपुर : पुलिस ने शहर के पास बसे गांव सिटोंगा में गौमांस बेचते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव में एक शख्स के पास गौमांस रखा हुआ है.जिसे वो बेच रहा (beef sold in Sitonga village of Jashpur ) है. सूचना मिलने पर पुलिस ने अपनी टीम मौके पर भेजी. खबर पुख्ता हो जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गौमांस के साथ गिरफ्तार किया (Accused arrested for beef sold in jashpur) है.

जशपुर के सिटोंगा में बीफ की बिक्री, एक गिरफ्तार



कहां पुलिस ने की कार्रवाई : कोतवाली प्रभारी रविशंकर तिवारी ने बताया कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि इस गांव में आरोपी रंजीत टोप्पो अपने घर में गौमांस की बिक्री कर रहा है. सूचना पर पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई कर आरोपी के घर की तलाशी ली. तलाशी में टीम ने आरोपी के घर से प्लास्टिक में बंधा हुआ गौमांस जब्त किया. मामले में कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने रंजीत को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी रंजीत टोप्पो ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है.इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा (Jashpur latest news ) है.





हिंदू संगठनों में रोष : राहुल गुप्ता ने कहा कि शहर और इसके आसपास गौ मांस बेचने की घटनाएं लगातार उजागर हो रही है. यह सही नहीं हैं. गौ मांस का उपयोग करने वालों को यह समझना होगा कि उनके इस कृत्य से पूरे समाज की व्यवस्था प्रभावित होती है. उन्हें दूसरे धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. विश्व हिंदू परिषद ने कोतवाली पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया है. जानकारी के लिए बता दें राजनीतिक और सामाजिक रूप से गौ हत्या,गौ तस्करी जशपुर में बेहद संवेदनशील मामला माना जाता है. इसे लेकर पहले भी कई बार विवाद की स्थिति बन चुकी है. पुलिस प्रशासन की सक्रियता के कारण,स्थिति को समय पर नियंत्रित कर लिए जाने से किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति अब तक नहीं बन सकी है.